Le pire et le meilleur

Violence, pauvrete, injustice sociale, peur. On ne sort plus que pour des raisons medicales ou affronter la lenteur de telle administration. Ou parce qu’il n’y a rien dans la maison qui n’est pas tout a fait une maison ou regne la promiscuite.

On compte les vies emportees par la violence, on ecoute les tergiversations et manigances des politiques. On s’inquiete de l’opportunisme de tel, du manque de conviction de tel autre. On s’etonne, ou on ne s’etonne meme plus du vide qu’il y a dans beaucoup de propos. On sait depuis longtemps que le bruit et le vide peuvent faire la paix, l’un cachant l’autre.

On fatigue les telephones et les reseaux sociaux a courir apres les dernieres rumeurs. On tue le temps a enrichir les vrais complots d’intrigues folles, rocambolesques. On regarde un citoyen se faire tabasser pour avoir dit <>. On entend un homme se presentant comme le frere du defunt president de facto porter des accusations contre son epouse impliquee selon lui dans son assassinat. Les noms de Michel Martelly et Laurent Lamothe reviennent comme acteurs voulant tirer on ne sait plus quelles ficelles. Le passe s’agite et veut controler l’avenir. On surprend tel homme politique en flagrant delit de mensonge dans son compte-rendu d’une rencontre avec des emissaires etrangers. Pour sa defense, ses amis disent qu’il comprend mal l’anglais.

On zappe. Imprecations, propheties… Sur les ondes de certaines stations de radio, c’est la foire aux Nostradamus. C’est un commerce qui rapporte…

On evite les miroirs de peur de ne trouver qu’un etranger a notre place. Un visage qu’on a connu moins blase. Vaillant presque, optimiste. On se demande combien nous sommes a ne plus vivre que comme si nous etions morts…

Mais il y a une chronique hebdomadaire a rediger et le devoir d’essayer de dire quelque chose d’utile.

Il y a ce groupe d’amis qu’on a croise la veille et qui essaie, interrompu quelquefois par le bruit des balles, de discuter pays et litterature. D’ecrire pour s’exprimer, tenter la parole comme outil vers un vivre plus humain. Se rappeler les mots du poete : <>

Il y a ces jeunes gens, extremistes peut-etre – l’extreme produit de l’extreme -, mais qui ne sont pas des salauds. Qui ne briguent pas de postes pour lesquels ils ne sont pas competents. Qui ne vendent pas leur conscience et sont prets a marcher avec un projet politique digne de ce nom.

Il y a, dans la culture populaire, un fond de sagesse paysanne, qui, malgre la misere des producteurs agricoles, permet encore de distinguer bien et mal, dignite et indignite. Pas assez connu de la ville qui fait des monstres. Une sagesse a faire connaitre et a entendre.

Il y a ce jeune chercheur que j’ai recu a une emission, qui a fait un travail eclairant sur la pensee sociale en Haiti, ses influences, ses trouvailles. Un beau savoir, une arme qui lie l’academique a une pensee active.

Et d’autres choses en bien…

Et cette chronique s’acheve moins triste qu’a son debut. Combattre le pire et faire appel contre lui au meilleur de nous-memes.