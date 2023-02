Le plaisir de jouer aux échecs sur la plage

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Trois-Rivières

De nombreux jeunes joueurs déjà d’un excellent niveau ont participé sans complexe à ce tournoi « homologué » par la Ligue de Guadeloupe. • CLUB D’ÉCHEC DE TROIS-RIVIÈRES

Le jeune club de Trois-Rivières a organisé, dimanche dernier, un sympathique tournoi d’échecs comptant pour les qualifications au championnat de France, sur la plage de Grand’Anse. Tous les participants, adultes et enfants, ont ainsi joué pendant plus de quatre heures dans une joyeuse ambiance et sous un soleil radieux.

Belle initiative que celle d’Anthony Tacy, le

président du club d’échecs de Trois-Rivières et sa dynamique

équipe, d’organiser un tournoi homologué, réunissant des joueurs de

trois clubs du département ( Petit-Bourg, Les Abymes et

Trois-Rivières ) sur la populaire plage de Grand’Anse, avec le

risque que ces rencontres échiquéennes ne soient interrompues par

les averses fréquentes de ce début février. L’organisation avait

par ailleurs tendu quelques bâches pour…

NewsAmericasNow.com