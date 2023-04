Le PM Ariel Henry invite les Haïtiens à s’inspirer de Toussaint Louverture pour sortir le pays de sa situation

​

Commémoration des 220 ans de la mort de Toussaint Louverture : le PM Ariel Henry invite le Haïtiens à s’inspirer du Précurseur de l’indépendance pour sortir le pays de sa situation actuelle.

À l’occasion de la commémoration des 220 ans de la mort de Toussaint Louverture ce 7 avril, le Premier ministre Ariel Henry a saisi l’occasion pour appeler les Haïtiens à prendre leurs responsabilités en vue de surmonter la crise actuelle. Pour y parvenir, le chef du gouvernement les invite à s’inspirer du modèle qu’a été Toussaint Louverture, le Précurseur de l’indépendance d’Haïti.

En présence des membres de son Gouvernement, du Président de la Cour de Cassation, du Haut État-Major des Forces Armées d’Haïti, du Haut commandement de la Police, des membres du Corps diplomatique et consulaire notamment, le Premier ministre Ariel Henry a présidé une cérémonie d’offrande florale au pied du monument érigé en mémoire du précurseur de l’indépendance, à Port-au-Prince.

Dans son discours de circonstances, le Chef de la Primature a rappelé que Toussaint Louverture est un personnage hors-norme dans l’histoire des Noirs notamment. « Sa notoriété et sa stature politique, à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle, ont traversé les mers et ont fait de lui un acteur politique de premier plan dans l’histoire des Noirs et de la colonisation comme système abouti de l’exploitation cruelle de l’homme par l’homme », a-t-il souligné.

Le personnage qu’était Toussaint Louverture contraste beaucoup avec la plupart des leaders post-indépendance, selon Ariel Henry. Il estime que les Haïtiens de la génération actuelle devraient s’inspirer du modèle du Précurseur de l’indépendance. « Nous sommes tous membres d’une génération qui a hérité d’une grande catastrophe à cause des décisions prises par des dirigeants non-visionnaires, qui n’ont pas eu de courage. Il est important de comprendre l’œuvre de Toussaint Louverture et de s’en inspirer. Toussaint est un héros car il avait du courage, de la détermination, beaucoup d’énergie à défendre, et de l’intelligence, tout ce en quoi il croyait », a-t-il souligné.

« Il est vrai que nous ne sommes pas des héros. Mais nous sommes des citoyens et nous devons être de bons citoyens. Pour cela, nous devons trouver de l’énergie et du courage pour surmonter les difficultés que nous rencontrons en cette période. Nous devons prendre notre responsabilité afin de ne pas nous entredéchirer. Si nous voulons honorer la mémoire de Toussaint Louverture, nous devons prendre nos responsabilités et travailler pour que notre pays soit fier de nous […] », a-t-il insisté.

Le Premier ministre Henry dit croire que « nous devons, en permanence, rendre hommage à Toussaint Louverture. C’est de notre devoir ». « En ces moments de crise, notre héros Louverture doit nous servir de boussole pour consolider ce besoin d’unité entre les Haïtiens. Il nous faut, en tant que peuple, un nouvel élan, une nouvelle conscience de notre fraternité, de la paix, de la sécurité, de l’empathie et de la clairvoyance nécessaire pour choisir, à travers des élections justes et démocratiques, les futurs leaders et dirigeants qui correspondent à nos aspirations et à nos exigences », a-t-il fait remarquer.

Ariel Henry salue les initiatives pour rendre hommage à Toussaint Louverture en France

Le chef du gouvernement a profité de son discours pour saluer l’hommage qui est rendu en France à Toussaint en ce 7 avril . « Je tiens à remercier, au nom de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, le peuple et les autorités françaises ainsi que nos compatriotes et les missions diplomatiques haïtiennes en France pour leur implication dans cet hommage rendu en France à Toussaint Louverture », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas sans raison, a-t-il poursuivi, « que nous admettons que cet hommage à Toussaint Louverture – malgré le passé pour le moins trouble entre des Français et des indigènes, devenus Haïtiens, qui ont dû s’affronter dans une guerre pour l’Indépendance – est une belle preuve de l’amitié profonde et continue entre Haïti et la France. »

