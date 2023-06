Le PM Ariel Henry s’est envolé pour la Jamaïque afin de participer au forum politique sur la crise haïtienne

​

Le Premier ministre Ariel Henry a quitté Port-au-Prince ce dimanche à destination de Kingston en vue de participer au forum politique organisé par la Caricom sur la crise haïtienne.

Le Bureau de communication de la Primature informe que le Premier ministre Ariel Henry, a quitté le pays, ce dimanche 11 juin, à destination de Kingston, Jamaïque. Le chef du gouvernement doit participer à la consultation des parties concernées sur Haïti, à l’initiative de la CARICOM. Pendant son absence, l’intérim est assuré par le ministre de l’économie et des finances, Michel Patrick Boisvert.

Le Premier ministre Henry qui répète à maintes reprises vouloir dialoguer avec ses adversaires politiques souligne, dans une publication sur Facebook, que ce “départ pour Kingston témoigne de la détermination de son gouvernement à poursuivre le dialogue et à créer un climat sociopolitique apaisé en vue de rendre le pouvoir au peuple souverain à travers des dirigeants qu’il aura lui-même élus de façon démocratique aux prochaines élections”.

Plusieurs protagonistes de la crise haïtienne dont des politiques sont invités à participer à cette rencontre organisée par d’anciens ministres des pays de la Caricom. Certains d’entre eux ont été remarqués à bord de l’avion qui emmène le chef de la Primature sur la terre de Bob Marley. Il s’agit notamment de Saurel Jacinthe, Edgar Leblanc Fils, Victor Benoît.

La veille, une délégation composée notamment du porte-parole du SDP et signataire de l’accord du 21 décembre 2022, Me. André Michel, de l’ancien député Jerry Tardieu, l’ancien PM a.i Claude Joseph du parti EDE, de Ted Saint-Dic de l’accord de Montana, de Clarens Renois de l’UNIR, de Maryse Narcisse de Fanmi Lavalas, s’était déjà envolée pour participer à ce forum politique qui a lieu les 11, 12 et 13 juin 2023 autour des sujets liés à la gouvernance, la sécurité et l’organisation d’élections générales en Haïti.

En revanche, plusieurs figures de la société civile ou encore de la classe politique ne seront pas à Kingston. C’est le cas des membres du Haut-Conseil de la Transition (HCT) qui avaient décliné l’invitation qui lui a été envoyée. Le leader de Pitit Desalin, Jean Charles Moïse, sera lui aussi aux abonnés absents.

Le Premier ministre Ariel Henry est rentré au pays après sa participation au Sommet États-Unis/CARICOM et la République Dominicaine qui s’est tenu aux Bahamas. En prenant part à cette activité, le gouvernement affirme vouloir renforcer les relations entre Haïti et les pays de la CARICOM.

Les discussions à ce sommet ont porté sur des questions comme l’énergie ; les modalités de mobilisation des fonds auprès des bailleurs multilatéraux ; la situation climatique; le trafic d’armes et la sécurité alimentaire ont été, entre autres points, à l’ordre du jour.

