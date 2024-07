Le PM Garry Conille rencontre les membres du gouvernement en vue de consolider l’état d’urgence sécuritaire

​

Le Premier ministre Garry Conille cherche à consolider l’état d’urgence sécuritaire décrété sur 14 communes des départements de l’Ouest et de l’Artibonite.

Le mardi 23 juillet 2024, le Premier ministre Garry Conille, accompagné des membres du gouvernement, notamment, du Haut Etat-Major des Forces Armées d’Haïti (FAD’H), du Haut commandement de la Police Nationale (PNH), du Commissaire du Gouvernement et du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, des maires des communes de la région métropolitaine et d’autres institutions concernées, a eu une importante rencontre en vue de consolider les actions visant à renforcer l’état d’urgence sécuritaire décrété sur 14 communes des départements de l’Ouest et de l’Artibonite, informe la Primature dans une note.

Pour le chef du gouvernement, cette rencontre qui a eu la participation d’importants ministères, tels que les ministères de la Justice et de la Sécurité publique, de la Défense, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, des Travaux publics Transports et Communications, de l’Education Nationale, de l’Economie et des Finances, de la Planification, entre autres, était une occasion d’articuler la synergie nécessaire de cette décision afin de faire face à la crise socio sécuritaire et humanitaire actuelle qui ronge le pays.

“D’autres Institutions clefs : telles, la Direction de l’Immigration et de l’Emigration (DIE), de l’Autorité Portuaire Nationale (APN), de l’Administration Générale des Douanes (AGD), de l’Office Nationale d’Identification (ONI), de la Délégation de l’Ouest, du Conseil National des Télécommunications (CONATEL)…ont été également représentées à cette rencontre” lit-on dans la note.

Toujours selon la note, le docteur Garry Conille croit que l’urgence du gouvernement est la résolution de la crise sécuritaire. En ce sens, il dit compter sur l’implication des membres de la population et de tous les secteurs de la vie nationale pour parvenir à éradiquer la criminalité dans le pays.

À rappeler que lors d’une adresse à la nation le mercredi 17 juillet 2024 dans la soirée, le Premier ministre Garry Conille avait souligné que la sécurité est l’une des priorités du Conseil Présidentiel de Transition et de son gouvernement. Il avait également annoncé que des décisions drastiques seront prises en vue de mettre un terme au phénomène de l’insécurité qui affecte l’économie, ainsi que les familles haïtiennes.

Il avait invité une fois de plus, les individus armés qui sèment la terreur à déposer les armes et à reconnaitre l’autorité de l’État.

