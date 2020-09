Après environ quatre mois passés en détention, Jean Pascal Alexandre, agent de la Brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants (BLTS), accusé d’assassinat, d’incendie criminel, atteinte à la sûreté de l’Etat et destruction des biens publics, a été libéré, le vendredi 25 septembre, après son audition par le juge d’instruction Renord Régis. Jean Pascal Alexandre, qui était incarcéré au pénitencier national, était accompagné de ses avocats Me André Michel et Axène Dieujuste au m…