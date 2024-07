Le Portugal élimine la Slovénie dans la douleur et affrontera la France en quarts de finale

Sauvé de justesse face à la Slovénie, le Portugal affrontera l’équipe de France, vendredi en quarts de finale de l’Euro 2024.

Didier Deschamps et les Bleus ont dû rester éveillés plus longtemps que prévu. D’abord pour fêter une qualification, même plus que laborieuse face à la Belgique plus tôt dans la journée (1-0), mais aussi pour connaître leur adversaire en quarts de finale.

Ce lundi le Portugal et la Slovénie n’ont pu se départager qu’aux tirs au but après 120 minutes de disette dans un match presque aussi soporifiques que celui entre les Bleus et les Diables rouges.

Finalement, c’est bien le Portugal qui s’impose (3 t.a.b à 0) dans un suspense insoutenable. Cristiano Ronaldo aurait pu sceller le sort de la rencontre plus tôt sur penalty, mais Jan Oblak, a sorti une parade monstrueuse pour prolonger la rencontre. CR7 s’est d’ailleurs excusé au moment de transformer l’essai pendant la séance finale.

Opposés à un faible adversaire belge, les Français montent, une nouvelle fois, le curseur d’un cran à mesure qu’ils avancent dans le tounoi, même si les Lusitaniens sont loin d’avoir convaincu.

