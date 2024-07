Le pouvoir exécutif publie un arrêté créant la Conférence Nationale comme processus participatif pour l’avenir d’Haïti

​

Les acteurs de la société haïtienne seront mobilisés lors d’une conférence nationale pour façonner une nouvelle ère démocratique et durable dans le pays

Dans un effort sans précédent pour aborder les défis cruciaux auxquels fait face le pays, le Conseil Présidentiel de la Transition a publié, ce samedi 20 juillet, un arrêté concernant la mise en place d’un dispositif participatif exceptionnel appelé “Conférence Nationale”. Ce forum rassemble des acteurs de tous horizons, des associations, des organisations, des mouvements et des groupes d’intérêts, tous habilités à débattre des problèmes concernant les intérêts fondamentaux de la Nation haïtienne.

La Conférence Nationale est une initiative circonscrite dans le temps, visant à permettre à tous les acteurs de la société haïtienne de contribuer activement à l’élaboration de résolutions adaptées et acceptées. Ces résolutions serviront de propositions pour l’élaboration de textes normatifs et d’orientations portant sur trois grands chantiers : la révision de la Constitution en vigueur, l’élaboration d’un nouveau projet de société pour Haïti et l’établissement de nouvelles relations entre l’État et la société, détaille l’arrêté.

L’un des objectifs majeurs de cette Conférence Nationale est de créer une nouvelle Constitution qui préserve les acquis démocratiques et les aspirations au développement durable du peuple haïtien. Cette nouvelle Constitution garantira solennellement les droits fondamentaux de la personne humaine et exprimera clairement les droits et devoirs du citoyen.

La conférence nationale aura également à travailler sur un nouveau projet de société pour Haïti qui doit permettre de constituer une Nation Haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante; établir un Etat stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale; et fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, poursuit l’arreté.

Il est également créé un Secrétariat Technique d’Organisation de la Conférence Nationale qui a pour mandat d’assurer le Secrétariat Exécutif du Comité de Pilotage; coordonner et organiser le travail autour des trois (3) grands chantiers de la Conférence Nationale; proposer au Comité de Pilotage, aux fins de décision, les lignes directrices devant guider les stratégies, activités et opérations de la Conférence Nationale; recevoir et étudier tout programme ou projet ayant rapport avec la Conférence Nationale, et en analyser la pertinence par rapport aux dispositions du présent Décret entre autres.

Le processus de la Conférence Nationale repose sur des principes de transparence et d’inclusion. Tous les acteurs, qu’ils soient issus de la société civile, des partis politiques, des organisations ou des mouvements, sont invités à participer activement aux débats et à soumettre leurs propositions. Cette approche participative vise à créer un consensus autour des défis et des solutions nécessaires pour l’avenir d’Haïti.

