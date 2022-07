Le premier incubateur consacr? aux arts visuels en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste : Depuis le d?but du mois de mars, la fondation AfricAmericA a mis en oeuvre le premier incubateur en Ha?ti d?di? aux arts visuels. En quoi consiste ce projet ?

Maksaens Denis : Ce premier incubateur consacr? aux arts visuels en Ha?ti, dans le cadre du programme CIIF Ha?ti, Fonds d’innovation pour les industries culturelles et cr?atives de la Banque carib?enne de d?veloppement (CDB), permet ? un groupe de professionnels du secteur des arts visuels d’acqu?rir de meilleures comp?tences techniques et commerciales, notamment en mati?re d’int?gration du march?. Le programme ?tait destin? aux artistes confirm?s et ?mergents du secteur des arts visuels ? Port-au-Prince et ? Croix-des-Bouquets, Noailles. Il a ?t? mis en oeuvre par la Fondation AfricAmericA et ses partenaires : le Mus?e communautaire Georges Liautaud, l’Association des artistes et artisans de Croix-des-bouquets (ADAAC) et l’Institut d’?tudes et de recherches africaines d’Ha?ti (IERAH).

Le Nouvelliste : Quels sont les arts visuels prioris?s dans le cadre de ce projet ?

Maksaens Denis : Nous avons, suite ? un appel ? candidatures, obtenu au niveau de la s?lection des profils tr?s vari?s d’artistes du milieu des arts visuels. La s?lection, qui s’est arr?t?e ? 30 candidatures, dont 14 femmes et 16 hommes, regroupe des artistes plasticiens pratiquant la peinture, la sculpture, le m?tal d?coup?, les drapeaux vodou, etc.

Le Nouvelliste : Quels sont les artistes, institutions ou groupe d’artistes qui ont b?n?fici? de ce fonds d’innovation pour les industries culturelles et cr?atives ?

Maksaens Denis : Conform?ment aux objectifs du projet, 30 artistes individuels plasticiens et plasticiennes ont pris part au programme, dont 8 de la Croix-des-Bouquets issus du village de Noailles, r?put? pour le fer d?coup? : Claude Edouard Avril, Marie Guerlande Balan, Jacques Obenson Bathard, Falaise Bertin, Mans Peter Cajuste, Chrisna?ka Desrosiers, Edner Germain, Nicolas Mont?s. Une kyrielle d’artistes de Port-au-Prince compl?tait la liste avec des profils plus diversifi?s provenant de divers quartiers, dont plusieurs de Bel-Air : Jean Robert Alexis, Max Gr?goire Benjamin, David Boyer, Gregory Yves C?sar, Mireille Delism?, Lh?risson Dubr?us, Pascale Faublas, Marguerite Johanne Florent, Slanda Fran?ois, Frantz Jacques, St?phanie Jeanty, Marie G?rald Morilus, Marie Ketty Paul, Hugueton Venel Pierre, Lesly Pierre Paul, Stechelie Samedi, Yvena Santil, Val?rie Christel St. Pierre, Marie Nicole St. Pierre, Myke Surpris, David Th?baud, Youseline Vital.

Il a ?t? particuli?rement int?ressant et enrichissant de rassembler ces artistes avec des pratiques artistiques diverses, certains ?mergents, d’autres confirm?s. De belles rencontres ont eu lieu et les plus jeunes remercient Africamerica d’avoir cr?? ce carrefour d’?changes si inspirant avec non seulement les enseignants-mentors mais aussi des b?n?ficiaires qui ont d?j? une renomm?e sur le march? local et international.

Pour le recrutement des artistes

Le Nouvelliste : Pour que le fonds arrive r?ellement vers l’artiste ou l’artisan, il y a eu tout un processus ? suivre. Lesquels ?

Maksaens Denis : D’abord, la Fondation AfricAmerica a lanc? pour le recrutement des trente artistes b?n?ficiaires un appel ? candidatures ouvert. Les participant.e.s int?ress?.e.s ?taient invit?.e.s ? remplir un formulaire d’application en ligne. Ils et elles devaient avoir une pratique artistique d’au moins cinq (5) ans, avoir particip? ? au moins deux expositions collectives ou individuelles, ?tre disponibles pour dix heures de formation par semaine pendant quatre mois, fournir des photos comme preuve de leur travail. Une cinquantaine d’artistes plasticiens avaient postul?.

Le Nouvelliste : Nous sommes un peuple d’artistes. Mais l’art meurt dans l’oeuf en Ha?ti puisque beaucoup d’artistes n’arrivent pas ? voler de leurs propres ailes. Et puisqu’il s’agit ici d’incubation, quels accompagnements v?ritables ce projet offre-t-il ?

Maksaens Denis : La Fondation AfricAmerica est le premier collectif de professionnels en arts visuels d’Ha?ti. Depuis 2004, elle accompagne dans une perspective de d?veloppement la communaut? artistique de Noailles. La fondation a ?galement initi? le premier forum multiculturel d’art contemporain en Ha?ti. Elle a pu donc proposer un programme d’accompagnement coh?rent avec les r?alit?s de ce march? en Ha?ti pour cet incubateur. Le curriculum con?u conjointement avec l’Institut d’?tudes et de recherches africaines d’Ha?ti (IERAH), dans le cadre de ce projet, portait sur plusieurs domaines, ? savoir le montage d’exposition, l’entrepreneuriat culturel, l’utilisation des outils num?riques, l’histoire de l’art ha?tien. Les participant.e.s ont eu ?galement des sessions de mentorat, des ateliers pratiques avec des suivis personnalis?s, des visites d’ateliers et un cycle de conf?rences. Par la r?alisation d’un tel programme, l’?quipe p?dagogique avait dans la vis?e d’am?liorer l’ancrage socio?conomique des arts visuels dans notre pays.

Deux concours pour stimuler les artistes et les artisans

Le Nouvelliste : Les b?n?ficiaires de l’incubateur ont pris part ? deux concours : le prix f?minin d’arts visuels et le prix artistique Georges Liautaud. Parlons de ce concours. Le projet continuera-t-il d’accompagner les gagnants ?

Maksaens Denis : Dans le cadre du programme, les artistes participant.e.s avaient l’opportunit? de prendre part ? deux concours : le prix f?minin d’arts visuels et le prix artistique Georges Liautaud. Nous avons re?u un total de 28 oeuvres comptant pour la participation de 22 artistes aux deux comp?titions. Les femmes pouvaient concourir dans les deux cat?gories. Un jury compos? de Xavier Dalencour, artiste plasticien, Judith Michel, charg?e de programme culture, Keziah Jean, photographe professionnelle a d?sign? trois laur?ats dans chaque cat?gorie : pour le prix f?minin d’arts visuels : Marie Guerlande Balan (1re laur?ate) ; Youseline Vital (2e laur?ate) ; Mireille Delisme (3e laur?ate) ; pour le prix artistique Georges Liautaud : Dubr?us Lh?risson (1er laur?at) ; Marie Guerlande Balan (2e laur?ate); Mans Peter Cajuste & Jacques Obenson Bathard (3e laur?ats ex aequo). Les premiers laur?ats recevront une r?compense de 1 500 dollars, les deuxi?mes 1 000 dollars et les troisi?mes 500 dollars.

Le Nouvelliste : En quoi consistera cet accompagnement ?

Maksaens Denis : L’incubateur a officiellement pris fin le 16 juillet par une c?r?monie de cl?ture. Mais la Fondation AfricAmerica continue d’accompagner les artistes ? plusieurs niveaux. Cet accompagnement se traduira par des conseils, un suivi personnalis? pour l’utilisation des outils num?riques. Des projets d’exposition en Ha?ti et ? l’?tranger sont en cours ? partir de 2023.

Le Nouvelliste : Quels sont les enseignants et mentors qui ont accompagn? les artistes et artisans ?

Maksaens Denis : L’?quipe p?dagogique ?tait constitu?e de diff?rents artistes comme Tessa Mars, Mosa McNeilly, deux artistes plasticiennes de renomm?e internationale qui ? elles seules ont assur? 21 heures au total de formation aux participants. Nous avons fait appel ? des maitres du fer d?coup? ? Noailles pour du mentorat : Serge Jolimeau, Falaise P?ralte, Jean Eddy R?my, Ricoeur Bruno, plusieurs artistes ont assur? les conf?rences, dont Pascale Monnin, ?lodie Barth?l?my, Barbara Pr?zeau Stephenson, Josu? Azor. Mafalda Nicolas Mondestin, Mario Benjamin ont re?u les participants dans leurs ateliers. Le Centre d’art a re?u ?galement les b?n?ficiaires lors de la journ?e d?couverte sur la branche capoise de la collection du centre.

D’autres personnalit?s sont intervenues, le doyen de l’IERAH, Sterlin Ulysse, Godson Antoine, Philippe Saint Cyr de la fondation Caseli, moi ?galement artiste vid?aste plasticien.

Propos recueillis par Claude Bernard S?rant