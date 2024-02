Le premier ministre Ariel Henry a procédé à l’installation des membres du CSS et du CAOSS

​

Le premier ministre Ariel Henry a procédé à l’installation des membres du Conseil Supérieur des Salaires et des membres du Conseil d’administration des organes de sécurité sociale.

Le premier ministre Ariel Henry a procédé ce lundi 5 février 2024 à l’installation des membres du Conseil d’administration des organes de sécurité sociale et du Conseil Supérieur des Salaires. La cérémonie s’est déroulée à la Primature en présence des directeurs généraux et des hauts cadres de l’administration publique, des représentants des secteurs des travailleurs et des employeurs. Le chef du gouvernement haïtien réitère la volonté du pouvoir en place de garantir la jouissance du droit à la sécurité sociale de ses concitoyens.

Au début de ses interventions, Ariel Henry a indiqué que la redynamisation du CSS et du CAOSS répond à l’obligation d’adresser les problèmes du salaire minimum et de la sécurité sociale, souvent sources de vives tensions dans le pays. Il a aussi montré la volonté de son gouvernement de garantir la jouissance du droit à la sécurité sociale des haïtiens. “Le Gouvernement renouvelle son engagement à garantir la jouissance du droit à la sécurité sociale de ses concitoyens, conformément à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et la Constitution haïtienne de 1987 amendée”, a déclaré le chef de la Primature.

Par ailleurs, Ariel Henry croit que pour atteindre l’objectif, les structures clés doivent bien remplir leurs rôles. “Pour y arriver, nous devons, donc, nous assurer que toutes les structures de sécurité sociale du pays dont le CAOSS jouent bien leur rôle”, a-t-il lancé, tout en soulignant la responsabilité du ministère des affaires sociales d’établir, sur la base d’une solidarité nationale, un régime approprié de Sécurité Sociale contre les risques physiologiques, économiques, sociaux et autres.

Pour le premier ministre, cette cérémonie montre clairement la volonté de son gouvernement d’assurer l’équilibre entre le patronat et le salariat dans les relations de travail et à garantir le droit à la sécurité sociale.

Ariel Henry a aussi profité pour souligner l’adoption par l’Etat haïtien en juin 2020 d’un Document de Politique Nationale de Protection et de Promotion Sociales (#PNPPS) de la République d’Haïti ayant pour objectif de faire reculer durablement la pauvreté, réduire les inégalités, et promouvoir l’autonomisation des Haïtiennes et des Haïtiens, dit-il.

Présent à cette cérémonie d’installation, Pierre Ricot Rodney, ministre des affaires sociales, a appelé les différents membres du CSS et du CAOSS à prendre la loi comme boussole pour qu’ils puissent faire leurs travaux en toute transparence.

Le ministre des affaires sociales a aussi rappelé les lourdes responsabilités qui attendent les nouveaux membres du CSS et du CAOSS, tout en soulignant qu’ils ont la confiance de l’équipe gouvernementale. Pierre Ricot Rodney a énuméré pendant quelques minutes les tâches du Conseil d’administration des organes de sécurité sociale et du Conseil Supérieur des Salaires.

Toutefois, le titulaire du MAST promet un accompagnement digne aux nouveaux membres, tout en indiquant qu’il ne s’immiscera pas dans leurs travaux.

Rappelons que les membres du CSS et du CAOSS ont été nommés par un arrêté publié dans le journal officiel de la République d’Haïti au numéro 5 le mardi 23 janvier.

Les membres du Conseil Supérieur des Salaires sont

Madame Guerline JEAN LOUIS,Monsieur Jean Nerva SIMÉON,Monsieur Jhon Jerry CONSTANT, représentants du Ministère des Affaires Sociales et du Travail,Monsieur Price CIPRIEN, Monsieur Rotcheeld LUCARNE,Monsieur Pierre JULCIN, représentants du Secteur Patronal,Monsieur Prince JAMES,Monsieur Mackenson DESARDOIN,Monsieur Pierre Joseph POLICARPE, représentants du Secteur Ouvrier.

Les membres du Conseil d’Administration des Organes de Sécurité Sociale sont

Monsieur Rudy HERIVEAUX,Monsieur Wilson PAULEMOND,Madame Michèle NAVAR, représentants du Gouvernement,Monsieur Marc DORVIL,Monsieur Laimond JEAN PAUL,Monsieur Jacques BELZIN, représentant du Salariat, Madame Yvette Edouard AUGUSTIN, Madame Rose Midrène FRANÇOIS, Monsieur Tom ADAMSON, représentants du Patronat.

