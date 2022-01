Le Premier ministre Ariel Henry avait des <> avec le suspect du meurtre du pr?sident Jovenel Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le New York Times, dans un article publi? ce lundi, a indiqu? que le Premier ministre Ariel Henry avait des liens ?troits avec Joseph F?lix Badio, l’un des suspects cl?s dans l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. Les deux sont rest?s en contact ?troit m?me apr?s les faits, a indiqu? le New York Times, qui avait interview? Rodolphe Jaar avant son arrestation vendredi dernier.

Les preuves contre M. Henry sont centr?es sur son lien avec Joseph F?lix Badio, un ancien fonctionnaire du minist?re de la Justice recherch? par les autorit?s ha?tiennes car soup?onn? d’avoir organis? l’attentat du 7 juillet qui a tu? le pr?sident Jovenel Mo?se et laiss? le pays en crise, lit-on dans cet article.

Les relev?s t?l?phoniques consult?s par le New York Times ainsi que des entretiens avec des responsables ha?tiens et l’un des principaux suspects du crime r?v?lent des d?tails potentiellement compromettants sur la relation entre les deux hommes. Parmi eux : M. Badio a parl? ? M. Henry avant et apr?s le meurtre, notamment lors de deux appels d’une dur?e totale de sept minutes le matin suivant l’assassinat.

Ensuite, lorsque M. Badio ?tait recherch? par la police, il a rendu visite ? M. Henry, selon deux fonctionnaires ha?tiens ayant connaissance de l’enqu?te, a indiqu? le New York Times. Quatre mois apr?s l’assassinat, les fonctionnaires ont d?clar? que M. Badio s’est rendu ? la r?sidence officielle de M. Henry ? deux reprises – les deux fois de nuit – et a pu entrer sans ?tre g?n? par les gardes de s?curit? du Premier ministre, en d?pit epit du fait qu’il ?tait recherch? par la police.

On ignore si M. Henry, qui est aujourd’hui le Premier ministre du pays, a fait quoi que ce soit pour aider les suspects, dont la plupart ont finalement ?t? captur?s ou tu?s par la police, a soulign? le New York Times. Un porte-parole de M. Henry a d?clar? que, malgr? les enregistrements t?l?phoniques, il n’a pas parl? ? M. Badio apr?s l’assassinat et qu’il n’a aucune relation avec le suspect.

Les d?clarations de Rodolphe Jaar au New York Times. Dans une longue interview accord?e au New York Times Rodolphe Jaar, un homme d’affaires ha?tien et ancien trafiquant de drogue, a admis avoir aid? ? financer et ? planifier le complot.

Peu avant l’assassinat, M. Jaar a d?clar? que M. Badio lui avait dit que M. Henry serait un alli? utile apr?s le renversement du pr?sident.

<>, s’est souvenu M. Jaar lorsque M. Badio lui a dit que M. Henry, un neurochirurgien de 72 ans, avait ?t? nomm? Premier ministre, lit-on dans le New York Times.

Apr?s l’assassinat, M. Jaar a d?clar? que M. Badio et lui sont rest?s en contact tout en ?vitant les autorit?s, et que les deux ont m?me partag? une maison s?curis?e plusieurs jours apr?s le meurtre.

Dans les heures qui ont suivi l’assassinat, lorsque des policiers ont pi?g? les mercenaires colombiens accus?s d’avoir commis l’agression, M. Jaar a d?clar? que M. Badio avait demand? l’aide de M. Henry pour s’?chapper. Selon M. Jaar, M. Henry a r?pondu qu’ <>, bien que ses affirmations n’avaient pas pu ?tre v?rifi?es de mani?re ind?pendante, a soulign? le New York Times.