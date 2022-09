Le premier ministre Ariel Henry est en voyage pour un touche-tounen.

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il n’y a pas eu de conf?rence de presse avant le d?part de la d?l?gation ha?tienne, on ignore si un point de presse est pr?vu au retour du premier ministre. Il n’y a que l’?tonnement et les sp?culations en vedette chez les observateurs de la sc?ne ha?tienne.

Il est parti alors que plusieurs villes ?taient en ?bullition ce 7 septembre. Dans la Gand’Anse et le Sud-Est on a compt? des bless?s par balle. J?r?mie a connu des sc?nes de pillage. La police a pass? la journ?e ? contenir les Ha?tiens qui r?clament, entre autres, le d?part du PM Henry.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.