Le Premier ministre rend hommage à Toussaint Louverture à l’occasion du 222ᵉ anniversaire de sa mort 

Cap-Haïtien : des acteurs locaux lancent un appel urgent au pouvoir central face à la crise écologique et environnementale

Click to comment

In this article: Toussaint Louverture

« La mémoire de ce géant de l’histoire reste, aujourd’hui plus que jamais, un guide pour Haïti – éclairant tant son présent que son avenir », conclut le communiqué.

Selon un communiqué de la Primature , le chef du gouvernement a salué la mémoire de Toussaint Louverture, qu’il a décrit comme une figure de courage, de clairvoyance et de lutte pour la liberté. Selon lui, l’héritage de Louverture demeure un repère essentiel dans la quête d’un avenir meilleur pour Haïti.

La cérémonie s’est tenue dans un climat de recueillement, en présence de plusieurs personnalités de l’État. Parmi elles figuraient le président du Conseil présidentiel de transition (CPT), Fritz Alphonse Jean, les membres du CPT, le président de la Cour de cassation, des ministres, ainsi que les plus hauts responsables des forces de sécurité du pays, dont le directeur général de la Police nationale d’Haïti et le commandant en chef a.i. des Forces armées d’Haïti.

Getting your Trinity Audio player ready...

This content originally appeared on juno7 - Haïti News