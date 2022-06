Le premier ministre visite Jean-Bertrand Aristide et rencontre des organisations de la soci?t? civile

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors que les membres de l’accord de Montana attendent la r?ponse du Premier ministre pour reprendre les n?gociations politiques interrompues en f?vrier dernier puis en mai dernier, Ariel Henry prend l’initiative du dialogue avec d’autres personnalit?s et secteurs de la soci?t?. Le locataire de la Primature a ainsi visit? mardi dernier l’ancien pr?sident Jean-Bertrand Aristide et rencontr? plusieurs organisations de la soci?t? civile le vendredi 24 juin. <>, a confi? au journal un proche collaborateur d’Ariel Henry qui a confirm? la rencontre entre Ariel Henry et Jean-Bertrand Aristide le mardi 21 juin dernier ? Tabarre.

<>, a indiqu? notre source, soulignant que le Premier ministre va r?pondre ? la correspondance du Bureau de suivi de l’accord de Montana sur la poursuite des n?gociations politiques.

Officiellement, le parti politique Fanmi Lavalas n’a pas encore communiqu? sur la rencontre entre le Premier ministre et l’ancien pr?sident Jean-Bertrand Aristide.

Jo?l Edouard Vorbe, membre du directoire de Fanmi Lavalas, n’avait pas assist? ? la rencontre entre le Premier ministre Ariel Henry et le leader historique de Fanmi Lavalas, l’ancien pr?sident Jean-Bertrand Aristide. Contact? vendredi par Le Nouvelliste, il a confi? au journal qu’au niveau du comit? ex?cutif du parti <>

Monsieur Vorbe a soulign? qu’au niveau de Fanmi Lavalas ils sont dispos?s ? rencontrer des acteurs sur la question de l’ins?curit?. <>, a-t-il dit.

Apr?s cette visite mardi dernier chez l’ancien pr?sident Jean-Bertrand Aristide, Ariel Henry a rencontr?, le vendredi 24 juin, des responsables de l’Association nationale des m?dias ha?tien (ANMH), l’Association des m?dias ind?pendants ha?tiens (AMIH), l’Association m?dicale ha?tienne, l’Association professionnelle des banques et et des membres de diff?rents barreaux de la R?publique via le r?seau Zoom.

<>, a rapport? au journal Jacques Sampeur, pr?sident de l’ANMH.

<>, a ajout? Jacques Sampeur.

Il souligne que le Premier ministre a affirm? qu’il comptait rencontrer d’autres secteurs de la soci?t? en vue d’avoir une certaine l?gitimit? dans ses prises de d?cisions.

Le Premier ministre a visit? aussi cette semaine le protecteur du citoyen. <>, selon un tweet de la Primature.

<>, a indiqu? le Premier ministre sur son compte Twitter.

Parall?lement, le Bureau de suivi de l’accord de Montana (BSA) se plaint du fait que le Premier ministre a ignor? depuis plusieurs mois des correspondances sur le processus de n?gociations.

<>, ?crivent les membres du BAS au Premier ministre, soulignant ? Ariel Henry qu’ils ont d?j? d?sign? les sept membres de leur d?l?gation devant mener les n?gociations politiques. Le BSA demande ? Ariel Henry d’en faire autant.