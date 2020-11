Le conseil de l’ordre des avocats de Port-au-Prince a dans une note publiée le 11 novembre insisté sur l’exigence du strict respect de la Constitution et de son application intégrale et mis en garde les pouvoirs publics contre la multiplication des actes de l’autorité qui accentuent la déliquescence de l’État tout en rappelant à la société dans son ensemble que la liquidation de la loi a toujours eu pour effet, historiquement, de consacrer le règne de l’arbitraire et de préparer le li…