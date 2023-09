Le président du Suriname, Chan Santokhi appelle à une intervention militaire rapide en Haïti

​

Le président du Suriname Chandrikapersad Santokhi dit Chan Santokhi, lors d’une réunion Zoom des chefs d’État et de gouvernement de la CARICOM, a appelé à une intervention rapide en Haïti. Son intervention, dit-il, est motivée par les atrocités commises par les gangs criminels qui terrorisent la population.

Chan Santokhi déplore également que les femmes, les hommes et les enfants soient victimes d’attaques aveugles, notamment de violences sexuelles et sexistes, d’enlèvements à grande échelle, d’extorsion et d’autres formes de harcèlement.

“En tant qu’États membres de la CARICOM, nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n’était. Nous devons agir, et vite. C’est pourquoi le soutien international est urgent et crucial”, a-t-il indiqué selon la presse surinamienne.

Bien que la région et la communauté internationale s’efforcent d’aider Haïti, le président Santokhi estime que la situation est extrêmement complexe et qu’elle se complique d’heure en heure. Il estime donc que la proposition du Kenya de diriger une force multinationale en Haïti et de déployer un millier d’hommes sur le terrain devrait également être soutenue.

Le président du Suriname a exprimé également le soutien de son Etat à tous les pays qui œuvrent au redressement de la situation. Il a salué certains États membres de la CARICOM, comme les Bahamas, la Jamaïque et Trinidad, qui ont également exprimé leur désir d’aider Haïti.

