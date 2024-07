​

Le président Joe Biden abandonne la course à la réélection pour un second mandat.

Le président Joe Biden a créé la surprise en annonçant ce dimanche 21 juillet son retrait de la course à la présidence de 2024. Cette décision qui intervient après plusieurs appels des élus démocrates lui demandant de se retirer, laisse les démocrates dans l’urgence de choisir un remplaçant à quelques semaines seulement de leur convention.

Dans un communiqué publié sur les médias sociaux, M. Biden a expliqué les raisons de sa décision. “Bien que j’aie eu l’intention de me représenter, je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes devoirs en tant que président pendant mon mandat”, a déclaré M. Biden.

Depuis sa performance catastrophique lors du débat face à Donald Trump, des voix n’ont pas cessé dappeler à son retrait. Le retrait de M. Biden laisse désormais les démocrates dans une situation délicate. Ils doivent trouver rapidement un candidat qui pourra rassembler le parti et représenter leurs valeurs lors de l’élection présidentielle de 2024.

