Si en 2019 à cause des troubles sociaux et des mouvements de protestation qui secouaient le pays le président de la République n’a pas pu se rendre à New York pour participer à la 74e Assemblée générale de l’ONU, cette année c’est la pandémie de Covid-19 qui empêche Jovenel Moïse et les chefs d’Etat du monde entier d’assister en présentiel à la 75e Assemblée générale des Nations unies. Cependant, à travers des vidéos préenregistrées, l’ONU a quand même réalisé son Assemblée générale.&n…