Le prix Dubreuil de la Societe des Gens de Lettres 2021 attribue a Jean d’Amerique

Les prix Revelation de la SGDL, au nombre de huit, portent une attention particuliere aux auteurs emergents. Ils distinguent des jeunes romanciers, des premiers recueils de nouvelles ou de poesie, des auteurs qui ont publie plusieurs livres.

Jean d’Amerique est l’un des auteurs haitiens les plus primes cette annee en France. Son roman, <>, a connu un vif succes. Ne aux Cotes-de-Fer, Jean D’Amerique est poete et auteur de piece de theatre. Il a publie plusieurs recueils de poemes, dont <> (Atelier Jeudi soir, 2015 ; mention speciale du prix Rene Philoctete). Laureat du prix RFI theatre 2021 pour Opera poussiere. Selection Troisieme Bureau / Regards Croises pour Cathedrale des cochons, 2020. Finaliste du prix Fetkann de poesie en 2018. Selection Texte En Cours pour Avilir les tenebres en 2019 Finaliste du prix RFI-Theatre pour Avilir les tenebres (2018) et Cathedrale des cochons (2019), laureat du prix de poesie de la Vocation en 2017, finaliste du prix Revelation poesie de la SGDL en 2016. En 2019, avec le collectif Loque urbaine, il a cree le festival international Transe poetique. Il est l’une des voix majeures de sa generation.

<> est une fable cruelle gonflee de poesie, de desir et de sang, ou la naivete d’une enfance impossible se cogne a la crudite sans pitie du monde. Ce livre nous rappelle que l’ecriture est l’ultime rempart contre l’oubli et la fin d’un monde. Pas de chair, pas de gras dans ses phrases courtes et poetiques. L’auteur semble gratter chaque ligne pour n’en donner que l’essentiel. Le dernier roman de Jean D’Amerique est plus que prometteur ; original, petulant de poesie, superbement ecrit.

Resume de l’editeur

<>