Le prix RFI theatre 2022 officiellement lance

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est officiel ! La neuvieme edition du prix RFI theatre 2022 a ete lancee, le 28 mars 2022. Les candidats sont appeles a inventer, affiner, peaufiner leurs textes et de les envoyer, a a l’adresse electronique: [email protected] avec titre et nom de l’auteur/autrice ainsi que le formulaire d’inscription renseigne avant le samedi 7 mai 2022, ont fait savoir les promoteurs dudit concours.

Le prix est ouvert exclusivement aux auteurs/autrices ne.e.s et vivants en Afrique, dans les Caraibes, dans l’ocean Indien ou encore au Proche-Orient. Pour participer a ce concours, les autrices et auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans et envoyer un texte en francais comportant un minimum de 15 pages numerotees. Parmi tous les textes envoyes, une douzaine seront preselectionnes et proposes a un jury international. C’est donc la certitude d’etre lu et repere parfois.

Le/la laureat.e. beneficiera de temps de travail que ce soit a la villa Ndar a Saint-Louis du Senegal, a la Maison des auteurs de Limoges ou au CDN Normandie-Rouen, d’un accompagnement dramaturgique avec Theatre Ouvert et du soutien sans faille de la SACD et de l’Institut francais.

Le Prix RFI Theatre est organise en partenariat avec l’Institut francais, l’Institut francais de Saint-Louis du Senegal, le Centre dramatique national de Normandie-Rouen, la SACD, Les Francophonies – Des ecritures a la scene et le Theatre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines. Pour prendre en compte les situations politiques locales, l’appel a ecriture est aussi ouvert aux ressortissants des pays des zones precitees, vivants en France depuis moins de quatre ans et titulaires d’une carte de resident ou d’un statut de refugie politique.

Porte par France Medias Monde, le <> a pour but de favoriser le developpement de la carriere d’auteurs de theatre d’Afrique, des iles de l’ocean Indien, des Caraibes et du Proche et Moyen-Orient et de promouvoir de nouveaux talents par le biais de textes propres, originaux et dotes d’une bonne qualite dramaturgique. Ce prix est a sa neuvieme edition. La 8e edition a ete remportee par l’ecrivain haitien Jean D’Amerique pour sa piece intitulee <> qui est un hommage a Sanite Belair, une grande figure de la revolution haitienne.

Sources: www.rfi.fr