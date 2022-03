Le prix Zayed de la fraternite humaine a la Fokal

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Fokal est laureate du prix Zayed pour la fraternite humaine 2022. Cette organisation locale trentenaire qui oeuvre dans le domaine de la culture se voit attribuer, le vendredi 25 fevrier 2022, ce prestigieux prix, cree en 2019 par le pape Francois et le grand imam d’Al Azhar Ahmed Al Tayeb. Selon la decision du jury, le prix est partage avec le roi Abdallah II de Jordanie et son epouse la reine Rania. Une distinction qui a rendu heureuse la patronne de la Fokal, Michele Duvivier Pierre-Louis.

<>, a confie Michele Pierre-Louis, presidente de Fokal, citee dans une publication de l’institution.

Creee en 1995 et reconnue d’utilite publique depuis 2000, la Fokal est une fondation nationale haitienne financee principalement par l’Open Society Foundations, un reseau de fondations et d’initiatives etablies a travers le monde par le financier hongrois americain George Soros pour la promotion des valeurs democratiques. Ayant son siege social a Port-au-Prince, la Fokal promeut des structures necessaires a l’etablissement d’une societe democratique, juste et solidaire, basee sur l’autonomie et la responsabilite individuelle et collective, et de soutenir l’autonomie des individus.

Dans sa mission, la Fokal a fait choix d’appuyer plusieurs secteurs dans la vie nationale porteur de changement a savoir les enfants et les jeunes, les associations de la societe civile et d’autres secteurs historique qui sont marginalises dans la paysannerie haitienne surtout les femmes. En aout 2018, la Fondation soutient une trentaine de jeunes d’Ayitika dans l’installation de cacao sur environ 10 hectares de parcelles cacaoyeres et les accompagne dans les activites de recherches et d’innovations.

L’institution de l’avenue Christophe jouit d’une grande reputation a l’echelle nationale et internationale. Elle a a son actif un ensemble d’initiatives louables et de grande envergure impactant de maniere considerable le milieu haitien. Entre autres, le Centre Culturel Fokal mis sur pied par la fokal en 2003 contient la Bibliotheque Monique Calixte qui recoit quotidiennement environ 300 jeunes lecteurs issus de differents niveaux academiques et d’autres infrastructures culturelles et artistiques.

La Fondation Connaissance et Liberte gere aussi le parc de Martissant et est aussi responsable de l’amenagement de la ravine Mangones. Le parc se situe dans la zone d’amenagement concertee s’etend sur un ensemble boise de 17 hectares et creee par arrete presidentiel en 2007. Le projet englobe les anciennes Habitation Leclerc, residence Pauline, residence de Katherine Dunham, propriete Destouches, et l’ancienne residence de la famille Mangones.