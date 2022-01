Le processus d’extradition de Samir Handal en cours, des informations additionnelles exig?es

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le dossier d’extradition de Samir Handal, arr?t? en Turquie dans le cadre de l’enqu?te sur l’assassinat de Jovenel Mo?se, suit son cours selon des informations obtenues par Le Nouvelliste. Les autorit?s turques ont demand? des informations additionnelles qu’Ha?ti doit fournir afin de compl?ter la proc?dure de demande d’extradition de Samir Handal.

Selon les informations dont dispose le journal, la proc?dure d’extradition a d?j? d?marr? et Ha?ti a jusqu’au 21 janvier pour fournir des garanties. La Mission diplomatique turque informe avoir commenc? la proc?dure d’extradition de Monsieur Samir Handal conform?ment aux indications re?ues des autorit?s ha?tiennes. Selon les principes r?gissant le processus d’extradition r?gul? par la loi No 6706 de la R?publique de Turquie sur la Coop?ration judiciaire internationale en mati?re p?nale, les documents et informations additionnelles suivants devront ?tre transmis avant le 21 janvier 2022: Une garantie que les crimes qui sont ? la base de la demande d’extradition ne requi?rent pas la peine de mort ou une peine incompatible avec la dignit? humaine. Une notification sur le type de peine possible (peine d’emprisonnement, emprisonnement ? perp?tuit? ou emprisonnement ? perp?tuit? aggrav?) et la p?riode de peine maximale, s?par?ment pour chaque infraction qui constitue le fondement de la demande d’extradition. Les textes de la loi ha?tienne o? sont r?glement?es les infractions constituant la base de la demande d’extradition, ainsi que leur traduction en langue turque.

L’homme d’affaires Samir Handal a ?t? interpell? le 15 novembre 2021 ? Istanbul, ce, ? son arriv?e sur un vol de Turkish Airlines en provenance de Miami, en transit vers la Jordanie. Samir Handal est suspect? par les autorit?s ha?tiennes de complicit? dans le complot ayant conduit ? l’assassinat du pr?sident ha?tien Jovenel Mo?se.