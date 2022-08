Le pr?sident Biden se soucie d’Ha?ti mais la situation est “compliqu?e”, selon son porte-parole

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ha?ti vit une crise multidimensionnelle. Cette situation <> ne se r?glera pas du jour au lendemain, a d?clar? samedi le porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’une intervention ? Las Vegas dans le cadre d’une convention de journalistes issus de minorit?s, peut-on lire dans un article du Miami Herald.

“Il n’y a pas de r?ponse facile”, a-t-elle poursuivi. “Et il va falloir du temps pour tout comprendre et ce n’est pas seulement les ?tats-Unis >>, selon Karine Jean Pierre. << Je connais ce pr?sident depuis tr?s longtemps. C'est tr?s personnel pour lui. Il se soucie de la population et nous allons continuer ? travailler avec le d?partement d'?tat et notre ?quipe de s?curit? nationale… . Cela va juste prendre du temps".

“C’est une situation g?opolitique tr?s compliqu?e ? laquelle nous avons affaire”, a-t-elle d?clar?. “Il n’y a pas de grande r?ponse, si ce n’est que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider le peuple ha?tien”.

Jean-Pierre a d?clar? que les ?tats-Unis ont fourni une aide humanitaire et ont eu des conversations avec leur ambassade ? Port-au-Prince, qui est aujourd’hui situ?e pr?s du bastion de deux puissants gangs.

Mme Jean-Pierre a vant? l’engagement de M. Biden en faveur d’Ha?ti, affirmant qu’elle le conna?t depuis plus de dix ans et qu’elle s’est rendue avec lui ? Little Haiti pendant sa campagne pr?sidentielle, o? elle a rencontr? des dirigeants communautaires.

“J’?tais avec lui lorsque le tremblement de terre s’est produit en Ha?ti et j’ai vu comment il a r?agi”, a-t-elle dit, “et comment il a trait? avec une communaut? qui souffrait, qui ?tait en deuil”.

Au cours des sept premiers mois de cette ann?e, les ?tats-Unis ont rapatri? de force plus de 20 000 Ha?tiens, contre 19 629 pour toute l’ann?e 2021, selon les statistiques de l’Office international des migrations des Nations unies. La plupart des migrants rapatri?s aid?s par l’OIM r?sidaient auparavant au Chili ou au Br?sil, o? sont n?s plusieurs milliers d’enfants rapatri?s – et ont ?t? renvoy?s par les ?tats-Unis apr?s avoir voyag? vers le nord. Les expulsions des ?tats-Unis, ainsi que d’autres d?cisions r?centes concernant Ha?ti, ont amen? certains ? se demander si Biden se soucie vraiment de ce pays.

En soulevant le doute, ils ont fait resurgir un clip de 1994 dans lequel Biden, alors s?nateur repr?sentant le Delaware et discutant d’une intervention militaire, a d?clar? ? propos d’Ha?ti : “Si Ha?ti s’enfon?ait tranquillement dans les Cara?bes ou s’?levait de 300 pieds, cela n’aurait pas beaucoup d’importance en termes d’int?r?t pour nous.”

Interrog?e par le Miami Herald sur ces commentaires et sur la politique d’expulsion des Ha?tiens men?e par l’administration, Mme Jean-Pierre a indiqu? que les questions concernant Ha?ti lui ?taient personnelles.