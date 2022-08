Le pr?sident Biden se soucie d’Ha?ti mais la situation est <>, selon son porte-parole

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au cours des sept premiers mois de cette ann?e, les ?tats-Unis ont rapatri? de force plus de 20 000 Ha?tiens, contre 19 629 pour toute l’ann?e 2021, selon les statistiques de l’Office international des migrations des Nations unies. La plupart des migrants rapatri?s, aid?s par l’OIM, r?sidaient auparavant au Chili ou au Br?sil, o? sont n?s plusieurs milliers d’enfants rapatri?s – et ont ?t? renvoy?s par les ?tats-Unis apr?s avoir voyag? vers le nord. Les expulsions des ?tats-Unis, ainsi que d’autres d?cisions r?centes concernant Ha?ti, ont amen? certains ? se demander si Biden se soucie vraiment de ce pays.

Mme Jean-Pierre a vant? l’engagement de M. Biden en faveur d’Ha?ti, affirmant qu’elle le conna?t depuis plus de dix ans et qu’elle s’est rendue avec lui ? Little Haiti pendant sa campagne pr?sidentielle, o? elle a rencontr? des dirigeants communautaires.

