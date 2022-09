Le pr?sident Biden ?voque la crise en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le pr?sident am?ricain Joe Biden a renouvel? le support de son administration en faveur d’Ha?ti, confront?e ? la violence des gangs, aliment?e par la politique et ? une ?norme crise humaine, et appel? ? faire d’avantage. <>, a dit le pr?sident Joe Biden ? la tribune des Nations unies, ? l’occasion de la 77e assembl?e g?n?rale, ? New York, mercredi 21 septembre 2022.

L’?vocation d’Ha?ti par le pr?sident Joe Biden intervient apr?s la d?claration de l’ambassade des Etats-Unis, le 18 septembre, et les commentaires de Juan Gonzalez, son conseiller ? la s?curit? nationale pour l’h?misph?re occidentale.

<>, pouvait-on lire dans cette d?claration.

<>, a indiqu? cette d?claration.

<>. <>, a indiqu? cette d?claration.

Les violentes manifestations qui ont plong? Ha?ti dans le chaos et l’anarchie sont “financ?es par des acteurs ?conomiques qui risquent de perdre de l’argent”, a d?clar? Juan Gonzalez, directeur principal pour l’H?misph?re occidental au Conseil national de s?curit? ? la Maison Blanche et assistant sp?cial du pr?sident Joe Biden, a rapport? Miami Herald, lundi 19 septembre 2022.

“Ce sont des gens qui souvent ne vivent m?me pas en Ha?ti, qui ont des manoirs dans diff?rentes parties du monde, et qui paient pour que les gens aillent dans les rues”, a d?clar? Gonzalez qui s’est exprim? lors d’une apparition lundi ? l’Institut am?ricain de la paix bas? ? Washington, D.C.

En r?ponse aux troubles et ? la paralysie politique actuelle en Ha?ti, M. Gonzalez a d?clar? que les ?tats-Unis se sont abstenus de mettre “le doigt sur la balance” et se sont plut?t concentr?s sur la promotion d’un dialogue plus large entre les acteurs politiques ha?tiens et le gouvernement provisoire dirig? par M. Henry.

Ha?ti l’emp?che de dormir la nuit, a-t-il dit, “en pensant ? l’horrible crise humanitaire qui se d?roule dans le pays”.

“Je ne suis pas d’accord avec l’?valuation selon laquelle nous avons tout essay? et rien n’a fonctionn?”, a d?clar? Gonzalez. “Franchement, j’ai l’impression qu’il y a un manque d’ambition et une nouvelle r?flexion sur Ha?ti”, a confi? ce responsable de l’administration Biden.

Cette fois, ? l’ONU, c’est le pr?sident Biden lui-m?me qui ?voque le dossier Ha?ti.