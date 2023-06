Le PSG remercie Messi et lui souhaite du succès pour la suite de sa carrière

​

​

Le Paris Saint-Germain remercie Lionel Messi et lui souhaite du succès pour la suite de sa carrière.

Lionel Messi a joué samedi 3 juin son dernier match sous les couleurs du PSG face à Clermont Foot. Le contrat du footballeur argentin est arrivé à son terme et les deux parties n’ont pas trouvé d’accord pour une prolongation. Après avoir passé deux saisons dans la capitale française, le septuple ballon d’or s’apprête à retrouver une autre équipe encore inconnue du grand public. Le club parisien a profité de l’occasion pour lui souhaiter beaucoup d’autres succès pour la suite de sa carrière. Le récent champion de France, l’ancien joueur du FC Barcelone a remporté un Trophée des Champions et deux titres de champion de France.

“Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Léo pour la suite de sa carrière”,a écrit le club français qui est sous pavillon qatari depuis 2012 par l’intermédiaire du Qatar Sport Investment (QSI).

Le club de la capitale française a remercié le footballeur pour avoir joué pendant deux saisons dans son sein et remporté trois titres au niveau national. “Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France.”

Le président Nasser Al-Khelaïfi a remercié le récent champion du monde argentin. “Voir un septuple vainqueur du Ballon d’Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Léo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir”,a-t-il déclaré.

Débarqué en France en 2021, Lionel Messi a porté les couleurs du PSG 74 fois. Il a marqué 32 buts dont le premier en Ligue des Champions le 28 septembre 2021 face à Manchester City et en délivrant 35 passes décisives.Cette saison, il a été auteur de 16 buts en 31 matchs dans le championnat de France. Il a aussi délivré 16 offrandes à ses coéquipiers.

“Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite”, a déclaré le joueur argentin.

Messi échoue pendant deux fois avec le PSG sur la scène européenne

Après deux saisons, les supporters du PSG ne cessent de critiquer l’argentin et son ami brésilien Neymar. Ils leur reproche de n’avoir pas permis au club de la capitale de briller sur la scène européenne notamment en Ligue des Champions.

Durant les deux dernières saisons, le PSG est éliminé aux portes des huitièmes de finale contre le Real Madrid et le Bayern Munich respectivement en 2022 et 2023.

Le brésilien Neymar pour souhaiter bonne chance à son fidèle ami, lui rappelle que tout n’est pas passé comme prévu, en faisant référence à la Ligue des champions. “Frère… ça ne s’est pas passé comme prévu mais on a tout essayé. Ce fut un plaisir de partager deux ans de plus avec vous. Bonne chance pour ta nouvelle étape et sois heureux. Je t’aime Léo Messi”,a-t-il écrit sur Instagram.

Des informations ont laissé croire que l’argentin pourrait retourner au Barça la saison prochaine alors que d’autres sites étrangers parlent de l’intérêt des clubs en Arabie Saoudite qui sont prêts à attirer des grands noms dans le championnat après celui de Cristiano Ronaldo.

Concernant Neymar, rien n’est encore décidé mais des tabloïds anglais parlent de l’intérêt de certains clubs en Premier League, en particulier Chelsea et Manchester City, des informations à prendre avec des pincettes.

En savoir plus:

Jean Victor Généus appelle à la vigilance contre des pirates utilisant son nom pour soutirer de l’argent