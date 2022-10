Le ratio de policiers pour 1 000 habitants est inf?rieur ? la norme internationale, selon un rapport de l’ONU

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par ailleurs, le rapport note une augmentation des cas d’enl?vements et d’homicides dans le pays. Selon le document, ces crimes violents se sont multipli?s notamment dans les communes de Cit?-Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Port-au- Prince et Tabarre. <>, soutient le rapport.

La repr?sentante du secr?taire g?n?ral de l’ONU en Ha?ti, Helen La Lime, a pr?sent? son rapport p?riodique sur Ha?ti le 17 octobre dernier. S’agissant de la situation s?curitaire et de l’Etat de droit, la diplomate a d?crit une situation plus que critique. Alors que plus d’un attend de la PNH qu’elle remplisse sa mission dans le r?tablissement de la s?curit?, la repr?sentante d’Antonio Guterres soutient que l’effectif de l’institution polici?re ne r?pond pas aux normes internationales.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.