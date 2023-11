Le RDNP dit prendre acte des rapports de l’Unité de Lutte Contre la Corruption

​

​

Le Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP) dit prendre acte des 11 rapports publiés par l’Unité de Lutte Contre la Corruption.

À travers une note de conjoncture, le RDNP dit prendre régulièrement acte de la publication des résultats des enquêtes menées par l’ULCC sur un certain nombre d’institutions et de personnalités publiques dans le cadre de sa mission. Dans cette note, cette structure politique souligne que ce travail constitue toutefois un pas dans la bonne direction.

“La lutte contre la corruption doit être générale et menée de manière responsable par les institutions créées à cette fin. C’est la raison pour laquelle le RDNP encourage tous les secteurs intéressés à se solidariser de l’ULCC afin qu’elle puisse combattre avec efficacité les cas de corruption recensés dans l’administration publique haïtienne.” souligne la note.

Toutefois, le Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes précise que les différents rapports publiés par l’ULCC et les autres institutions de contrôle, notamment la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, montrent que toutes les instances de l’État sont gangrenées par la corruption, un mal chronique, qui hypothèque la croissance et le développement économique du pays qui doit être combattu afin que les principes de bonne gouvernance finissent par inspirer le comportement de nos dirigeants.

Toujours selon la note, le RDNP demande à la Justice haïtienne, à travers les parquets des différentes juridictions du pays, de mettre l’action publique en mouvement contre tous ceux-là qui ont détourné les fonds publics. “Le cas de l’ONA et/ou du MENFP n’est pas un échantillon représentatif. Il serait souhaitable que l’institution de contrôle mette aussi l’emphase sur d’autres entités; tels que : l’OAVCT, les Douanes, l’AAN, l’APN, l’OFNAC, les ministères et la NATCOM dans laquelle l’État est actionnaire de manière à s’assurer de la généralisation de la lutte contre la corruption.” poursuit cette note portant les signatures de Wadner Edouard, Dr Jean Ardouin Louis-Charles, Me Conde Samson entre autres.

Le RDNP tient à rappeler également qu’en absence du parlement, il est important que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif se prononce sur la régularité et la conformité des dépenses publiques engagées dans les ministères et les organismes autonomes en les auditant sur une base régulière. De ce fait il pense que la lutte contre la corruption ne doit pas être menée de manière sélective mais globale et dans la transparence.

En outre le RDNP dit compter sur l’impartialité des enquêteurs qui doivent écarter toute idée de vengeance et de persécution politique afin d’éviter la déconsidération de cette instance étatique, tout en oubliant que le respect et la bonne gestion de la chose publique sont importantes aussi bien pour la mise sur pied d’un vrai État de droit que pour la lutte contre les inégalités.

