Le Real Madrid confirme le départ de Karim Benzema

Karim Benzema quitte le club Madrilène après 14 saisons.

Le Real Madrid dans un communiqué publié ce dimanche 4 juin a confirmé le départ du footballeur Karim Benzema qui a passé 14 saisons à évoluer sous les couleurs du Club Madrilène. Lors de cette dernière journée qui opposera le club de Madrid face à l’Athletic Bilbao, le club espagnol profitera pour rendre hommage à l’attaquant français qui a marqué sa carrière dans cette équipe mythique qui a dominé l’Europe ces dernières années.

“Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club”,a écrit le Real Madrid sur son site pour confirmer la nouvelle qui circulait depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux et dans quelques journaux internationaux.

Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 saisons. Avant son dernier match de ce dimanche, le joueur a porté les couleurs du Club Madrilène à 647 reprises. Avec 353 buts, il est le deuxième meilleur buteur du club derrière Cristiano Ronaldo. Il peut augmenter son statistique s’il marque au prochain match qui se déroulera à 12 hres 30.

Le français est le cinquième joueur qui a porté le plus de fois la tunique du Real Madrid. Après avoir quitté Lyon en 2009, il a passé 14 saisons dans la capitale espagnole où il a gagné sur la scène européenne cinq Ligues des champions, cinq Coupes du monde des clubs et cinq Supercoupes d’Europe tandis que sur le plan national il a remporté quatre Liga, trois Coupes du Roi et quatre Supercoupes d’Espagne.

Depuis la semaine dernière, des informations ont révélé que l’ancien attaquant de l’équipe de France est proche de signer dans un club en Arabie Saoudite, championnat où évolue Cristiano Ronaldo et qui fait les yeux doux à Lionel Messi libre de tout contrat.

Selon le journal Madrilène AS, Karim Benzema peut signer au club Al-Ittihad qui lui a fait une offre astronomique.

Cette saison plusieurs autres joueurs ont quitté l’équipe du Real Madrid. C’est le cas d’Eden Hazard, de Mariano Diaz et de Marco Asensio annoncé du côté du PSG.

