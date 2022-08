Le Real Madrid remporte la Supercoupe d’Europe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un sur six : le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions en mai, a battu l’Eintracht Francfort 2-0 mercredi ? Helsinki pour soulever la 5e Supercoupe de l’UEFA de son histoire, et lancer son exercice avec un premier titre sur les six ? rafler cette saison.

Et comme durant toute la derni?re campagne de Ligue des champions, c’est l’in?vitable Karim Benzema qui a d?livr? les Madril?nes ? la 65e minute avec un but ? la conclusion d’un audacieux centre de Vinicius dans la surface, apr?s un premier but de David Alaba de la t?te, suite ? une remise de Casemiro sur corner (38e).

Avec le m?me onze que celui align? au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions remport?e contre Liverpool le 28 mai, Carlo Ancelotti a r?ussi son pari et est devenu le premier entra?neur de l’histoire ? cumuler quatre Supercoupes d’Europe.

“S’il faut gagner toutes les comp?titions, on essaiera”, a lanc? le technicien italien mardi en conf?rence de presse, avant le premier match officiel de la saison et ? l’aube de ce premier sacre sur six possibles en 2022-2023.

Un troph?e qui vient s’ajouter aux 97 d?j? pr?sents dans la grande armoire du Real, le club le plus titr? au monde, devant les 96 du Bar?a.