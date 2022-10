Le Real Madrid remporte le 250e Clasico de l’histoire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Real Madrid a compl?tement domin? son Clasico et inflig? une s?v?re correction (3-1) au FC Barcelone dimanche 16 octobre. Karim Benzema (12e) et Federico Valverde (35) n’ont pas mis du temps pour prendre l’avantage et faire le break avant la fin de la premi?re p?riode. Ferran Torres a certes redonn? de l’espoir aux cul?s en r?duisant le score 83e minutes mais c’?tait sans compter l’intr?pidit? du jeune attaquant br?silien Rodrygo qui obtenu un p?nalty qu’il a converti dans les arr?ts de jeu. Au terme de 9 journ?es, les Merengues prennent ? eux seuls les r?nes de La Liga avec 25 points.

L’?quipe d’Ancelloti marche sur l’eau. En revanche, les hommes emmen?s par Xavi, poursuivent leur lente descente aux enfers alors qu’ils sont ? deux doigts d’?tre ?limin?s de la Ligue des champions. L’ancien milieu de terrain, converti en entra?neur, est sous le feu des critiques ? cause de ses performances. Apr?s 50 match, Xavi a remport? a remport? 28 matchs, fait 11 matchs nuls et perdu ? 11 reprises. En comparaison, Ronald Koeman avait 33 victoires, 7 matchs nuls et 10 d?faites. En cons?quence, Xavi est consid?r? comme le pire entra?neur du Bar?a au cours des 20 derni?res ann?es. Le beau jeu qu’il revendique suffira-t-il pour maintenir M. Hernandez sur le banc des catalans? Carte pelouse.