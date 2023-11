Le Rectorat de l’UEH dénonce la prise en otage du siège principal de l’École de Droit et des Sciences Économiques des Gonaïves

​

Le Rectorat de l’UEH dénonce la prise en otage du siège principal de l’école de droit des Gonaïves et que depuis septembre 2021, les activités académiques qui s’y déroulent ne sont reconnues par aucune instance compétente de l’Université.

Le Rectorat de l’Université d’État d’Haïti (UEH) informe, dans une note, que le siège principal de l’EDSEG demeure pris en otage et que depuis septembre 2021, les activités académiques qui s’y déroulent ne sont reconnues par aucune instance compétente de l’Université.

En ce sens, l’instance dirigeante de l’université appelle la communauté de l’EDSEG et la société des Gonaïves et de l’Artibonite à mettre tout leur poids en vue de permettre à l’EDSEG de revenir dans le droit chemin de l’excellence, de l’éthique et des normes académiques, administratives et financières élémentaires.

Par ailleurs, le Rectorat de l’Université d’État d’Haïti a informé que l’École de Droit et des Sciences Économiques des Cayes (EDSEC) redevient une entité de l’UEH avec toutes les prérogatives et obligations qu’implique un tel statut.

“Désormais, elle fonctionne sous le contrôle et selon les normes académiques, administratives et financières établies par les instances dirigeantes de l’UEH,” poursuit le RUEH dans sa note, soulignant que, pour la première fois depuis 2012, le Conseil de l’Université a octroyé une subvention financière à l’EDSEC pour l’exercice 2023-2024.

Toutefois, le Rectorat de l’Université d’État d’Haïti exprime ses regrets quant au fait que de telles avancées n’ont pu être obtenues au niveau de l’École de Droit et des Sciences Économiques des Gonaïves (EDSEG), la deuxième entité mise à l’index par les résolutions consensuelles des États généraux de l’UEH de mai 2019.

