Le rectorat de l’UEH ne valide pas les ?lections de l’?cole de droit et des sciences ?conomiques des Gona?ves

Le rectorat de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti affirme ne pas reconnaitre le nouveau d?canat de l’?cole de droit et des sciences ?conomiques des Gona?ves (EDSEG). Dans une interview accord?e au journal le mardi 12 juillet 2022, Wilson Dorlus, secr?taire g?n?ral de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti (UEH), a indiqu? que le rectorat n’?tait m?me pas inform? de la tenue des ?lections qui ont fait de Me Oct?lus Dorvilien le doyen de l’EDSEG. <>, a argu? M. Dorlus, rappelant au passage que la circulaire du conseil ex?cutif en date du 11 janvier 2021 instaurant une commission de restructuration de l’EDSEG reste toujours en vigueur.

Dans un avis adress? ? la communaut? de l’Ecole de droit et des dciences ?conomiques des Gona?ves, publi? le 29 mars 2021, l’unit? de communication de l’UEH a rappel? que Me Dufr?ne Guillaume, coordonnateur de la commission de restructuration, joue le r?le de directeur de l’EDSEG. De son c?t?, Me Youdeline Ch?rizard, assistant coordonnateur, joue le r?le d’assistant directeur. <>, pr?cise la note.

En d?pit de la position du rectorat, un nouveau d?canat ayant comme doyen Me Oct?lus Dorvilien, Marie Eug?ne Jean Louis, chef du d?partement juridique et Me Choubert Gustave, responsable des affaires ?conomiques et sociales a ?t? install? le 8 juillet 2022. Au terme d’?lections tenues le 24 juin dernier auxquelles quinze professeurs, neuf ?tudiants et quatre cadres ont particip? au scrutin comme ?lecteurs, le nouveau d?canat est investi d’un mandant de trois ans avec pour mission de renouer les liens avec le rectorat de l’UEH.

<>, a promis Me Oct?lus Dorvilien lors de l’installation du d?canat.

<>, a d?plor? le conseil ex?cutif de l’UEH. Dans une note parue le vendredi 4 mars 2022, le rectorat de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti dit avoir appris avec consternation qu’un ancien prisonnier a ?t? dipl?m? dans des circonstances troublantes ? l’EDSEG. Le concern? aurait boucl? avec succ?s le cycle d’?tudes de quatre ann?es de la promotion 2017-2021, lequel comprend pourtant les deux derni?res ann?es de son incarc?ration, a d?plor? le rectorat.

Jean Junior R. Celestin et Jhon Becker