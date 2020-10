Le rectorat a déploré et condamné les violentes attaques dont il a fait l’objet les lundi 5 et mardi 6 octobre 2020 par des individus à moto, dont des expulsés de l’UEH clairement identifiés et d’autres se faisant passer pour des étudiants. « Ces violentes attaques ont causé un traumatisme indescriptible chez les employés et nuisent à la santé physique et psychologique de plusieurs d’entre eux. Elles se sont soldées également par d’importantes pertes matérielles privées et publiques,…