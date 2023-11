Le Représentant de l’UNICEF en Haïti appelle à la cessation des actes de violences à Port-au-Prince

​

​

Le Représentant de l’UNICEF en Haïti, également Coordonateur Humanitaire ad intérim en Haïti, Bruno Maes appelle à la cessation des actes de violences à Port-au-Prince.

Bruno Maes, représentant du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) en Haïti dans sa déclaration à travers un communiqué exprime sa préoccupation face à la montée des actes de violences en Haïti, surtout à Port-au-Prince où la population est dans l’impossibilité de vaquer à ses activités.

“Depuis le début de la semaine, de violents affrontements ont eu lieu entre des groupes armés dans le quartier de Cité Soleil et ses environs, provoquant le meurtre et la mutilation de dizaines de personnes, dont des enfants, ainsi que des viols de femmes et l’incendie d’habitations” a-t-il souligné.

Bruno Maes rappelle que ces violences ont entrainé le déplacement de plus de 1 000 personnes, et au moins 166 personnes, principalement des civils, auraient été tuées. Il précise également que les affrontements entre les gangs rivaux se sont déroulés à proximité immédiate d’hôpitaux et de centres de santé entraînant l’arrêt des services et forçant l’évacuation dans des conditions précaires de dizaines de patients, y compris des femmes, des enfants et des nouveau-nés.

“Un orphelinat s’est également retrouvé pris au piège au milieu des combats entre groupes armés, obligeant l’évacuation des 58 enfants qui y vivaient ; les affrontements entre ces groupes armés ont également eu des répercussions sur plusieurs écoles, privant ainsi des milliers d’enfants de leur droit à l’éducation” se désole-t-il en soulignant que ces actes constituent des violations et abus des droits humains et en particulier ceux des enfants qui doivent être respectés par tous.

Toujours selon Bruno Maes ces actes de violences perpétrés par des groupes armés posent une sérieuse menace sur la vie des populations et les privent d’un accès aux services sociaux essentiels. Ils entravent également le travail des acteurs humanitaires, en particulier celui du personnel de santé, qui est dans l’impossibilité de fournir une réponse d’urgence aux personnes dans le besoin.

En ce sens, le Coordonateur Humanitaire a,i en Haïti se dit profondément indigné par la fréquence alarmante d’attaques touchant les services de santé, les écoles, et autres services sociaux de base, plongeant des milliers de familles et d’enfants dans la peur, l’incertitude et des difficultés inimaginables. De ce fait, Bruno Maes croit que les violences contre la population doivent cesser afin que les haïtiens reprennent le cours normal de leur vie.

A lire aussi :

Elite Modeling Agency signe un partenariat avec Eden Berandoive, Miss Haïti 2020