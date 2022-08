Le retour des balles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En deux jours, on d?nombre trois morts et une dizaine de bless?s par balles. C’est trop.

Le bilan est d?j? lourd. A la capitale comme dans les chefs lieux de d?partement, on d?plore des morts et des bless?s.

Rien de tr?s spectaculaire. Des manifestations comme on en a d?j? vu. Avec slogans et pneus enflamm?s. Barricades et jets de pierre.

