Le Rhum Barbancourt médaillé dans un concours de dégustation en Italie

Le Rhum Barbancourt est médaillé « Best In Class » en Italie dans la catégorie Rhum de canne de plus de 12 ans.

Le Rhum Barbancourt continue de faire notre fierté nationale. Pour une énième fois, il a été médaillé en remportant le « Best In Class » au concours de dégustation de ShowRum en Italie. L’annonce a été faite ce lundi par l’entreprise haïtienne sur ses pages sur les réseaux sociaux. ShowRum est le premier et le plus important événement italien dédié aux distillats de canne à sucre, au rhum et à la cachaça.

“Nouvelle médaille pour le Rhum Barbancourt en Italie dans la catégorie Rhum de canne de plus de 12 ans. Le Rhum Barbancourt Réserve du Domaine 15 ans, remporte le « Best In Class » au concours de dégustation de ShowRum Italie”, a écrit l’entreprise locale sur Facebook et X.

La présidente du Rhum Barbancourt, Delphine Gardère, a réagi sur X pour exprimer sa reconnaissance envers toute l’équipe de Barbancourt. “Très fière de nos équipes! Encore une médaille, cette fois en Italie, pour le Rhum Barbancourt: “Best in Class” pour les Rhums de plus de 12 ans”, a-t-elle écrit.

Le STC – ShowRUM Tasting Competition, qui a lieu chaque année, est le seul concours de dégustation en Italie où un panel d’experts internationaux jugera les produits divisés en catégorie en fonction de l’alambic, du vieillissement et de la matière première.C’est également le seul concours de dégustation à l’aveugle au monde où seul le Best in Class de chaque catégorie est récompensé. Ce format a fait du STC – ShowRUM Tasting Competition l’un des concours les plus importants de l’industrie du rhum.

Rappelons que dans un classement publié la semaine dernière par Insider Monkey, Haïti figure au 6e rang des 12 pays qui produisent les meilleurs rhums du monde grâce à Barbancourt qui est un rhum produit à partir de pur jus de canne à sucre et mis en bouteille en Haïti par l’entreprise haïtienne. La distillerie est l’une des plus anciennes institutions d’Haïti et son rhum est l’exportation la plus célèbre du pays, largement considéré comme l’un des meilleurs rhums au monde depuis plus de 150 ans, avait décrit Insider Monkey.

