Le Rhum Barbancourt parmi les 75 boissons les plus emblématiques du monde

Le Rhum Barbancourt est la boisson la plus emblématique d’Haïti, selon un classement du World of Statistics.

Le Word of Statistics a publié une liste de 75 boissons les plus emblématiques du monde. Le Rhum Barbancourt figure dans ce classement comme la boisson la plus emblématique d’Haïti et préférée des haïtiens. L’annonce a été faite ce lundi 12 juin 2023 sur le compte Twitter de l’institution qui a réalisé cette étude.

La patronne de l’entreprise Barbancourt, Delphine Gardère, qui a rapporté la nouvelle sur son compte Twitter, a déclaré que: “La boisson la plus emblématique d’Haïti n’est pas seulement le Rhum, c’est le Rhum Barbancourt. Merci Haïti.”

En mai dernier, le nouveau rhum Barbancourt “Haitian Proof” a gagné la médaille d’or avec 92 points et mention au prestigieux concours Beverage Testing Institute.

Rappelons qu’à la suite d’un partenariat de distribution avec la société Spirit Cartel, les produits Barbancourt seront disponibles cet été prochain au Royaume-Uni.

Depuis 1862, la distillerie Barbancourt transmet de génération en génération son savoir-faire unique, hérité de son fondateur Dupré Barbancourt. Elle décide de reprendre le principe de la double distillation et le vieillissement en fûts de chêne selon la tradition cognaçaise pour créer un rhum unique à l’image d’Haïti.

