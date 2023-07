Le RNDDH critique Frantz Elbé après que des déplaés ont été gazés et chassés devant l’ambassade des États-Unis à Tabarre

​

​

Chasse des déplacés devant l’ambassade des États-Unis à Tabarre : le RNDDH condamne le zèle totalement déplacé du directeur général a.i. de la PNH.

À travers un communiqué de presse, le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) dit apprendre avec peine et consternation que le 25 juillet 2023 des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ont violemment chassé les personnes qui, fuyant la violence du gang armé Kraze Baryè dirigé par Vitelhomme Innocent, s’étaient réfugiées devant les locaux de l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti.

Le RNDDH affirme que le directeur général a.i. de la PNH Frantz Elbé, sur instruction du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN), a ordonné que les réfugiés-es de l’insécurité qui se trouvaient devant les locaux de l’ambassade américaine, soient dispersés avec violence.

Le RNDDH dit condamner avec la dernière rigueur l’utilisation outrancière de la force par des agents de la PNH, à l’encontre d’une population livrée à elle-même et qui, en se rendant devant les locaux de l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti, n’a voulu que chercher refuge.

L’organisation de défense de droits humains souligne à l’attention du commandant en chef de la PNH que l’utilisation de gaz lacrymogène à l’encontre d’une population calme et sans défense qui cherche refuge pour sauver sa vie, reste et demeure une violation des droits humains.

Elle rappelle également que le droit de chercher refuge toutes les fois que sa vie, sa sécurité ou tous autres droits et libertés fondamentaux sont menacés ou violés, est reconnu à toute personne. “De même, il est interdit de refouler une personne cherchant refuge, dans les lieux où sa vie et sa liberté sont menacées”, ajoute-t-elle.

Par ailleurs, le RNDDH dit prendre note de la décision de la mairie de Tabarre de déplacer les réfugiés-es et déplore qu’elle ne soit survenue qu’après que les victimes eurent été gazées par la PNH. Le RNDDH invite aussi la mairie à ne pas leur mettre la pression pour qu’elles laissent rapidement le local où elles sont aujourd’hui accueillies, comme cela a déjà été enregistré par le passé.

Le RNDDH recommande aussi à la PNH de reprendre le contrôle des communes de la Croix-des-Bouquets, de Delmas, de Pétion-ville et de Tabarre, abandonnées au chef de gang Vitelhomme Innocent et à son gang armé Kraze Baryè, de démanteler ce gang, de ramener le calme et la sécurité à Tabarre, de procéder à l’arrestation de Vitelhomme Innocent et de ses acolytes.

En savoir plus:

Plus de 118 000 candidats s’apprêtent à participer au bac unique en Haïti du 31 juillet au 3 août 2023