Le roi Charles III souffre d’un cancer selon Buckingham Palace

Selon Buckingham Palace, le roi Charles III est atteint d’une forme de cancer.

Le roi Charles III est atteint d’une forme de cancer, a annoncé Buckingham Palace ce lundi 5 février 2024 dans un communiqué, qui précise qu’il a commencé un traitement. Ce diagnostic survient après que le roi a été traité pour une hypertrophie de la prostate il y a quelques jours.

Si le palais spécifie qu’il ne s’agit pas d’un cancer de la prostate, il ne précise non plus le type de cancer dont souffre le monarque.

“C’est au cours de cette intervention qu’a émergé une nouvelle inquiétude distincte, c’est ensuite que cela a été diagnostiqué comme une forme de cancer. Cette deuxième pathologie va désormais bénéficier d’un traitement approprié” souligne le palais dans le communiqué en précisant que le souverain continuera à s’occuper des affaires de l’État.

Le communiqué précise également que le roi est reconnaissant envers son équipe médicale pour son intervention rapide, rendue possible grâce à sa récente opération à l’hôpital et il a entamé ce lundi, un programme de traitements réguliers et qu’il reste totalement positif quant à son traitement et qu’il a hâte de reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible.

En outre, les médecins du souverain lui ont conseillé de reporter ses activités publiques, informe le palais. Le roi Charles III, qui est rentré chez lui ce lundi après son traitement ambulatoire, a “choisi de partager son diagnostic pour éviter les spéculations et dans l’espoir que cela puisse aider le public à comprendre tous ceux qui, dans le monde, sont touchés par le cancer”, conclut le communiqué.

