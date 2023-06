​

Le Salvador va installer un bureau de coopération en Haïti, annonce son vice-président, Felix Ulloa.

Le vice-président du Salvador, Felix Ulloa, a annoncé que son pays installera un bureau de coopération en Haïti. Il a fait cette déclaration lors de la 57ème réunion des chefs d’État et de gouvernement du Système d’intégration Centraméricain (SICA), organisée au Belize en début de semaine.

Le vice-président Ulloa a affirmé au cours de cette réunion que la véritable union centraméricaine est effective lorsque les pays s’entraident pour surmonter les défis et assurer le bien-être des populations. Et c’est en signe de cette fraternité, que le Salvador a signé un accord de coopération avec Haïti à Washington, selon ses dires.

À cet égard, le vice-président Ulloa a affirmé que les ministres des affaires étrangères de son pays et d’Haïti ont signé un accord pour que le Salvador puisse installer un bureau de coopération bilatérale sur le territoire haïtien. Cette structure aura une fonction humanitaire et d’assistance, selon les informations publiées sur le compte Twitter du bureau de la vice-présidence du Salvador.

La démarche du Salvador diffère de celle du Canada qui dit vouloir implanter son bureau de coordination de l’aide internationale à Haïti à l’étranger, plus précisément en République dominicaine. Une démarche dénoncée par les autorités dominicaines.

En Haïti, les autorités n’ont pas encore donné de nouvelles concernant la signature d’ un tel accord de coopération. Le Chancelier haïtien, Jean Victor Généus, qui avait pris part à la 53ème session ordinaire de l’assemblée générale de l’OEA à Washington, avait affirmé avoir eu des rencontres bilatérales avec son homologue du Canada, Mélanie Joly, des hauts fonctionnaires du département d’État américain, de la France, du Brésil. Il avait aussi déclaré avoir signé un accord pour une coopération entre les académies diplomatiques d’Haïti et du Guatemala et par ailleurs réalisé un entretien avec le coordonnateur du Groupe de travail sur Haïti.

Le Système d’intégration centraméricain (SICA) a été créé en 1991 et est entré en vigueur depuis le 1er février 1993. C’est une organisation régionale dont font partie le Belize, le Costa Rica, la République Dominicaine, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. Cette structure institutionnelle a pour objectif principal de permettre à l’Amérique centrale d’être pacifique, libre et démocratique, et de favoriser le développement économique de ses membres.

