Le SDP réitère son soutien à Ariel Henry et au déploiement d’une force multinationale spécialisée en Haïti

​

​

Le Secteur Démocratique et Populaire (SDP) réitère son appui au Premier ministre Ariel Henry et à sa demande de déploiement d’une force multinationale en Haïti.

Les dirigeants du Secteur Démocratique et Populaire (SDP) ont réitéré, lors d’un rassemblement politique ce 8 samedi juillet, leur soutien au gouvernement dirigé par Ariel, les accords du 11 septembre 2021 et du 21 décembre 2022 ainsi qu’à la demande du gouvernement concernant l’envoi par la communauté internationale d’une force multinationale spécialisée en Haïti. Cette décision fait partie d’un ensemble de résolutions adoptées par les délégués départementaux, les dirigeants dont Marjory Michel, Ricard Pierre, Michel André , Joël Costumé lors d’une rencontre tenue à Delmas 75.

Les membres et dirigeants du SDP ont d’abord convenu, lors de cette assemblée politique, de rester attachés à l’accord du 11 septembre 2021 ainsi qu’à celui du 21 décembre 2022. “Nous croyons qu’en l’état actuel du pays, nous devons continuer à nous parler, à dialoguer entre nous jusqu’à ce que nous sortions le pays de cette situation”, a fait savoir le porte-parole de cette structure, Me André .

Le SDP a réaffirmé aussi son soutien à la demande du gouvernement concernant le déploiement d’une force multinationale en Haïti. “Le SDP continuera de soutenir la décision du gouvernement de demander l’envoi d’une force multinationale en appui à la police dans l’objectif de lutter contre les gangs, d’éradiquer le kidnapping en Haïti. Nous sommes clairs là-dessus. Dans l’état actuel des choses, vu la situation de la police, elle ne pourra pas sécuriser le pays à elle seule. Nous avons besoin du soutien de nos amis de la communauté internationale”, a-t-il dit, soulignant que le SDP ne recevra de leçons de la part d’aucun “faux nationaliste”.

Le SDP ira chercher le pouvoir lors des prochaines élections en Haïti

Le SDP, selon Me André, travaille de concert avec d’autres organisations politiques et sociales du pays afin de monter une plateforme politique pouvant apporter les revendications de la population lors des prochaines élections. “Vous ne pouvez pas écraser le système si vous ne prenez pas le pouvoir. C’est la position du SDP. Nous allons chercher le pouvoir lors des prochaines élections, lorsque les conditions sécuritaires le permettront. Et c’est le seul moyen de changer le système et d’améliorer les conditions de vie de la population “, a-t-il déclaré.

Parmi les autres résolutions adoptées, Me André Michel annonce la mise sur pied d’une commission pour renforcer et structurer le SDP dans les dix départements géographiques du pays et dans la diaspora. Une commission pour apporter la solidarité du SDP aux familles des personnes victimes dans le cadre des mouvements de mobilisation menées contre Jovenel Moïse entre 2017 et 2020 a été également créée. “C’est une responsabilité morale pour le SDP et c’est toute l’importance de cette commission”, a-t-il indiqué.

Lors de cette assemblée, les membres du SDP se sont également mis d’accord pour soutenir le projet d’Ariel Henry de réviser la Constitution haïtienne. L’organisation politique dit également appuyer les efforts du premier ministre Ariel Henry et du Haut Conseil de la Transition (HCT) afin d’élargir le consensus du 21 décembre 2022 afin de permettre à plus de gens de prendre part à la transition.

En savoir plus:

9 juillet 2004 : signature entre l’ONU et Haïti d’un accord consacrant, entre autres, les privilèges, immunités et droits conférés à la MINUSTAH