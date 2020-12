Le secteur aérien subissait de plein fouet les turbulences autour d’une nouvelle souche du Covid-19, active en Angleterre et réputée plus contagieuse que le virus classique du Covid-19, forçant plusieurs interruptions de lignes aériennes. A Paris vers 12H50 (11H50 GMT), Air France-KLM plongeait de 5,42% à 5,44 euros, Airbus de 5% à 84,55 euros, et Aéroports de Paris de 2,20 % à 99,85 euros. A l’échelle européenne, Easyjet dégringolait à Londres de 9,26% à 740,00 pence e…