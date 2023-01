Le secteur patronal qualifie <> l’accord du 21 d?cembre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les principales associations patronales et l’entit? d?nomm?e regroupement patronal Ha?ti <> l’accord du 21 d?cembre qu’elles qualifient <> et lancent <> ? ceux qui h?sitent ? rejoindre cet accord dont le but ultime est de doter le pays de nouvelles autorit?s via des ?lections.

<>, peut-on lire dans cette note de presse sign?e par Wilhelm Lemke de l’ADIH, Jean Philippe Boisson d’AmCham Haiti, de Raina Forbin de l’ATH, de G?rard Laborde de la CCIHC, de Edouard Baussan du Regroupement patronal ha?tien et de Martine L.Cuvilly de la CCIO.

<>, selon ce communiqu?.

<>, ont indiqu? ces associations patronales et le Regroupement patronal ha?tien.

<>, a indiqu? ce communiqu? du secteur patronal dont un repr?sentant, Laurent St-Cyr, ex-pr?sident d’association lui-m?me, si?ge au Haut Conseil de transition. Ces derniers temps, des membres influents du secteur priv? des affaires ont ?t? sanctionn?s par le Canada pour le support fourni ? des gangs, responsable de la violence en Ha?ti. Des membres du secteur patronal avaient fait amende honorable et promis de changer de pratiques qui tendraient ? une plus grande responsabilit? fiscale.

Avant le support des associations patronales, l’Union europ?enne et le Binuh avaient salu? cet accord.

La d?l?gation de l’UE en Ha?ti ainsi que les membres de l’UE pr?sents en Ha?ti (Allemagne, Espagne et France) accueillent avec int?r?t la publication du document intitul? Consensus national pour une transition inclusive et des ?lections transparentes dans Le Moniteur, journal officiel de la R?publique d’Ha?ti. L’UE et les EM saluent la poursuite de ce dialogue inclusif entre tous les acteurs ha?tiens int?ress?s par une solution d?mocratique ? la crise multidimensionnelle que connait Ha?ti >>, pouvait-on lire dans une d?claration, vendredi 13 janvier 2022.

<>, selon ce communiqu?. <>, avait indiqu? le communiqu?. <>, avait conclu ce communiqu?.

Le Bureau int?gr? des Nations Unies en Ha?ti (BINUH) dit saluer la publication, dans le journal Le Moniteur, de l’accord du 21 d?cembre 2022, baptis? <>. Dans un tweet publi? le mercredi 11 janvier 2023, le BINUH dit encourager les acteurs ? poursuivre ce dialogue inclusif devant conduire ? la restauration des institutions d?mocratiques en Ha?ti.

Les principaux partis politiques ont boud? cet accord. Certains le qualifient d’accord des m?mes acteurs de celui du 11 septembre, pour renforcer le pouvoir d’un seul homme, le Premier ministre Ariel Henry. L’accord du 21 d?cembre donne au HCT la mission de poursuivre le dialogue politique avec diff?rents acteurs pour trouver un consensus permettant d’avancer avec les grands chantiers de la transition, dont la r?forme constitutionnelle, le montage du CEP, entre autres.