Le secteur priv? supporte les demandes d’aide s?curitaire et humanitaire du gouvernement Henry

Les principales associations patronales d’Ha?ti dont l’Association des Industries d’Ha?ti (ADIH), la Chambre am?ricaine de commerce (AmCham), la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ha?ti (CCIH), la Chambre de Commerce et d’Industrie ha?tiano-canadienne (CCIHC) et l’Association Touristique d’Ha?ti (ATH) indiquent qu’elles <> la <> <> du gouvernement Henry de solliciter le support de la communaut? internationale pour faire face ? la crise s?curitaire et humanitaire, la r?surgence du chol?ra et l’inaccessibilit? depuis un mois du principal terminal p?trolier du pays,dans un compte-rendu, vendredi 14 octobre.

<>, peut-on lire dans ce compte-rendu de la r?union par vid?o conf?rence de ADIH/AMCHAM avec M. Brian A. Nichols, l’assistant secr?taire d’?tat, M. Brian A. Nichols, le charg? d’affaires am?ricain, M. Eric Stromayer et d’autres repr?sentants des ?tats Unis sur l’impact de la crise actuelle sur l’?conomie locale, et des perspectives en vue d’aider ? am?liorer le climat s?curitaire, vendredi 14 octobre 2022.

<>, a indiqu? cette communication.

<>, ont indiqu? ces associations patronales.

<< Il faudra proposer des plans d'actions concrets susceptibles de donner les r?sultats tangibles attendus par la population ha?tienne. A titre d'exemple, poursuit ce compte-rendu, les efforts courageux par les douanes d'appliquer ?quitablement la loi et augmenter tr?s significativement les recettes tant?t perdues pour l'?tat attestent d'une importante action tangible au b?n?fice du pays donnant ? l'?tat les moyens de fournir plus de services publics.

Nous restons disponibles ? nous impliquer pour toutes d?marches pouvant aider ? am?liorer les conditions de vie de la majorit? >>, a indiqu? cette communication. Selon ce compte-rendu, <>.

<>, selon ce compte-rendu, sign? par Wilhelm Lemke, pr?sident de l’Association des industries d’Haiti (ADIH); Jean-Philippe Boisson, pr?sident de la Chambre am?ricaine de Commerce en Ha?ti (AmCham Ha?ti), de Laurent Saint-Cyr, pr?sident de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ha?ti (CCIH), de Raina Forbin, pr?sident de l’Association Touristique d’Ha?ti (ATH) et de Michelle Mourra, pr?sident de la Chambre de Commerce et d’Industrie ha?tiano-canadienne (CCIHC).