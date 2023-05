Le secteur privé demande la suspension de l’importation en Haïti par voie terrestre des marchandises non fabriquées en RD

​

Des chambres de commerce demandent au gouvernement haïtien de suspendre l’importation par voie terrestre de toutes marchandises en provenance de pays tiers ( non fabriquées en République dominicaine).

Dans une correspondance adressée au ministre de l’économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, le 3 mai 2023, la Chambre de commerce et d’industrie d’Haïti (CCIH), l’Association des industries d’Haïti (ADIH), la Chambre de Commerce Américaine d’Haïti (AMCHAM), la Chambre du Commerce et d’Industrie de l’Ouest (CCIO), proposent au gouvernement un ensemble de mesures pour corriger les torts causés par la contrebande aux entreprises formelles en Haïti.

Les associations signataires de cette correspondance rappellent que le gouvernement haïtien s’était engagé depuis août 2022 à mettre en place des mécanismes de transparence au sein de la douane et des mesures de contrôle au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine. Des engagements non tenus jusqu’à présent et qui ont des répercussions sur les entreprises formelles dans le pays, déplorent-elles.

Concernant la contrebande, par exemple, les associations en question expliquent que « les autorités douanières ont confirmé qu’elles n’étaient pas en mesure d’exercer un contrôle efficace au niveau des différents postes frontaliers entre les deux pays ». Une situation qui n’a fait que s’aggraver du mois d’août à date et qui a pris des proportions effrayantes depuis février, selon cette correspondance.

Entre autres conséquences, les grandes quantités de marchandises importées de la République Dominicaine en contrebande affectent considérablement les entreprises formelles, selon ces chambres de commerce. « Ce trafic illicite essentiellement dû au manque de ressources adéquates de la douane semble être également dynamisé par ce qui est perçu comme une politique de surfacturation infligée aux entreprises formelles », soutiennent-elles.

Face à cette situation, elles appellent à la mise en place de mesures de contrôle efficace au niveau des différents postes frontaliers entre Haïti et la République dominicaine. Elles demandent ainsi au gouvernement de suspendre temporairement l’importation en Haïti par voie terrestre de toutes marchandises en provenance de pays tiers (non fabriquées en RD) ; de mettre place une liste de produits fabriqués en RD ne pouvant pour le moment être traités au postes frontaliers tel qu’il avait été fait en 2015. Elles suggèrent toutefois que les importations se fassent par voie maritime et aérienne, entre-temps.

Les chambres de commerce en question soutiennent que « les entreprises haïtiennes ne sauraient être compétitives si elles doivent faire face d’une part à des surfacturations arbitraires et d’autre par des marchandises qui traversent la frontière sans s’acquitter des droits de douane ».

