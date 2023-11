Le SEMANAH interdit toutes activités de cabotage sur toutes les côtes du pays

​

Le Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) interdit toutes activités de cabotage sur toutes les côtes du pays.

Dans un avis publié ce vendredi 17 novembre 2023, le Service Maritime et de Navigation d’Haïti rappelle qu’une zone de basse pression s’est transformée jeudi soir en dépression tropicale, située à 16,3 degré Nord et 80,3 degré Ouest, et elle se déplace à 16 km/h en direction Nord Est.

Toutefois, le SEMANAH souligne que le “National Hurricane Center” prévoit 80% de probabilité que cette dépression devienne une tempête tropicale qui peut affecté la Jamaïque, le Sud-Est de Cuba, Haïti, le Sud-Est des Bahamas et les îles Turques et Caïque. “Ce système risque de provoquer des pluies diluviennes, des rafales de vent importantes et des conditions de mer dangereuses qui pourront tout d’abord affecter les régions Sud, Sud-Est et de la Grand’Anse ce vendredi 17 novembre à la mi-journée pour ensuite se généraliser à l’échelle du pays” peut-on lire dans cet avis de la Direction Générale du SEMANAH.

Entre temps, le Service Maritime et de Navigation d’Haïti informe que les fortes pluies affecteront le pays jusqu’à lundi. De ce fait, la Direction Générale du SEMANAH précise qu’il est interdit de faire toutes activités de cabotage sur toutes les côtes du pays et elle exhorte les opérateurs de petites embarcations à rester dans leur port d’attache ou dans des eaux abritées.

