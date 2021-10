Le sous-secretaire d’Etat Uzra Zeya attendu en Haiti et a Panama

Le sous secretaire d’Etat pour la securite civile, la democratie et les droits humains Uzra Zeya sejournera en Haiti et au Panama du 13 au 16 octobre 2021, indique un communique du departement d’Etat Americain, vendredi 8 octobre 2021. <>, explique le communique.

<>, poursuit le communique qui indique que le sous secretaire d’Etat Zeya rencontrera aussi l’OIM, l’UNICEF pour <> . Selon ce communique, le sous secretaire d’Etat remerciera l’OIM pour l’assistance donnee au gouvernement Haitien dans des personnes retournees en Haiti. Ces rencontres permettront d’avancer avec ce partenariat qui adresse les causes, les racines de la migration des Haitiens et supporter un effort conduit par les Haitiens vers la restauration des institutions democratiques.

A Panama, le sous-secretaire d’Etat americain doit rencontrer le president Laurentino Cortizo et participer a un dialogue de haut niveau sur la securite avec le gouvernement panameen.

Le 14 octobre, au dialogue de haut niveau sur la securite, la collaboration entre les Etats-Unis et le Panama pour adresser de maniere conjointe les defis regionaux lies a la migration, la lutte contre le blanchiment des avoirs et le trafic de drogue et la fortification des principes democratiques a travers la region. Le sous-secretaire d’Etat rencontrera des organisations internationales, la societe civile et des ONG pour avancer dans la collaboration avec ces partenaires importants sur des questions relatives a la securite, a la fourniture de protection internationale et de gestion de la migration. Finalement, indique le communique, le sous secretaire d’Etat Zeya voyagera dans la region de Darien pour s’enquerir des efforts du Panama, des USA et des organisations internationales pour adresser les defis de la migration irreguliere et pour fournir une assistance humanitaire aux refugies, demandeurs d’asile et migrants vulnerables, selon ce communique.