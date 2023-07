Le staff management de Rutshelle Guillaume annonce le décès de sa maman

​

Lamery Samuel, membre du staff management de Rutshelle Guillaume, annonce le décès de la maman de l’artiste.

Le staff management de Rutshelle Guillaume a annoncé ce mercredi 12 juillet 2023 une terrible nouvelle. Une note portant la signature de Lamery Samuel a informé le grand public du décès de la mère de la chanteuse survenu ce matin. L’interprète de Kè m nan men w est en deuil. Sa maman, Mme Lorianne Guillaume, s’est éteinte.

“C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de la mère bien-aimée de Rutshelle Guillaume, survenu ce matin vers 12h. Nous partageons la douleur et la peine de Rutshelle et de sa famille en cette période difficile”, peut-on lire dans cette note.

La note a vanté la qualité de la mère de la chanteuse la présentant comme une personne incroyable, aimante et pleine de vie. “Elle a joué un rôle essentiel dans la vie et la carrière de Rutshelle, en l’encourageant et en lui apportant un amour inconditionnel. Sa perte est une véritable tragédie et elle laissera un vide immense dans les cœurs de ceux qui l’ont connue”, a souligné la note.

Le staff management demande au grand public de respecter la vie privée et d’offrir le temps et l’espace dont les membres de la famille ont besoin pour faire face à cette perte.

La rédaction de Juno7 présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte notamment la chanteuse Rutshelle Guillaume en cette période difficile.

