Le Suriname et Haïti désormais connectés par voie aérienne

Grâce à Fly Allways, le Suriname et Haïti sont désormais connectés par voie aérienne.

Le Consulat Général de la République d’Haïti au Suriname annonce le lancement réussi du premier vol commercial entre Haïti et le Suriname le dimanche 28 mai 2023. Cette nouvelle liaison aérienne marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays.

Les vols commerciaux directs entre Haïti et le Suriname, qui se poursuivront tout au long du mois de juin, faciliteront la réunification des familles, offriront des opportunités d’emploi aux entreprises établies au Suriname et favoriseront le tourisme, selon certaines conditions strictes, selon Jean Claude Lappe, Chef de poste au Consulat général d’Haïti au Suriname.

“Cette nouvelle liaison aérienne permettra aux Haïtiens résidant au Suriname, ainsi qu’à ceux des pays voisins tels que la Guyane française, le Guyana, le Brésil et le Chili, de rendre visite à leur famille en Haïti et de découvrir les différentes villes du pays”, a indiqué M. Lappe.

La décision des autorités surinamaises d’autoriser la compagnie aérienne Fly Allways à exploiter des services de transport de passagers commerciaux entre Haïti et le Suriname est le résultat d’efforts diplomatiques soutenus menés par Jean-Claude Lappe, en collaboration avec les autorités surinamaises.

Ces efforts ont été initiés à la suite de la visite officielle du Premier Ministre Ariel Henry et du Ministre des Affaires Étrangères, Jean Victor Généus, au Suriname en juillet 2022. Lors de cette visite, ils ont rencontré de nombreux membres de la communauté haïtienne et ont promis la mise en place de vols directs.

Par ailleurs, M. Lappe souligne que l’établissement de cette nouvelle route aérienne aura un impact positif sur la croissance économique de la région. “Cette initiative favorisera les échanges commerciaux, le tourisme et les investissements au sein de la grande région caribéenne en permettant un transport plus rapide et direct des touristes, des commerçants, des investisseurs et d’autres acteurs”, a-t-il dit.

Le Consulat d’Haïti au Suriname rappelle néanmoins que toute personne voyageant illégalement au Suriname sera automatiquement rapatriée vers Haïti. “Les Haïtiens autorisés à séjourner au Suriname sont principalement ceux qui ont obtenu un visa touristique ou une autorisation du gouvernement surinamais pour le regroupement familial, ainsi que ceux dont la carte de résidence surinamienne est valide”, a t-il expliqué.

